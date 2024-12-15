Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12 Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng, phát triển frontend cho các hệ thống xử lý dữ liệu lớn, hiệu năng cao: Tham gia vào quá trình tìm hiểu và phân tích yêu cầu, thiết kế và tối ưu hệ thống cho hệ thống dữ liệu lớn phục vụ hàng triệu người dùng.

Làm việc với các phòng ban khác để tham gia phát triển các tính năng, sản phẩm mới.

Tham gia các buổi đánh giá chất lượng công việc của các thành viên khác trong team, hỗ trợ các thành viên phát triển các module phức tạp.

Tham gia nghiên cứu và đóng góp về các công nghệ mới phục vụ cho dự án và cho công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS. Có kinh nghiệm làm việc với NodeJS, Angular là một lợi thế

Thử việc full lương dành cho ứng viên có thể onboard sớm.

Thành thạo HTML5/CSS3 và Javascript/Typescript.

Hiểu biết về Single Page Application và các framework như ReactJS, VueJS, NuxtJS, Expressjs... là lợi thế.

Có kinh nghiệm về Responsive.

Hiểu biết về Restful API.

Sử dụng thành thạo công cụ quản lý mã nguồn Git, SVN.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ khác như Postman, Docker, Google Cloud Platform,... là lợi thế

Có tư duy lập trình tốt và có tính chủ động trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại Công ty cổ phần iCheck Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 18M

Chính sách thưởng phong phú: Thưởng nhân viên xuất sắc + thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác.

Xét tăng lương 1 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Làm việc trong môi trường năng động, các sản phẩm phục vụ một lượng lớn người dùng cuối và các sản phẩm phục khách hàng doanh nghiệp chuyển đổi số, gia tăng doanh số bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần iCheck

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin