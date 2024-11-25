Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Richy Tower, Số 35 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phát triển các ứng dụng nền web bằng React JS
Tối ưu UI, UX để nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.
Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend.
Tư vấn giải pháp, thiết kế, xây dựng tạo ra các sản phẩm phần mềm tối ưu, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm/quản lý dự án, hỗ trợ các thành viên trong nhóm để phát triển sản phẩm.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm sớm

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng bắt buộc:
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc với React JS
03 năm kinh nghiệm
React JS
Có kinh nghiệm/ thành thạo JavaScript và hiểu sâu về cách trình duyệt hoạt động.
Kỹ năng xuất sắc với HTML, CSS.
Có kinh nghiệm với: API, RESTFUL, JSON, XSS, CSRF, sync vs. async, promise.
Kinh nghiệm debug và tối ưu hóa code cho hiệu suất ứng dụng thông qua các công cụ.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Kỹ năng khác:
Chủ động trong công việc, chủ động trong giao tiếp và raise vấn đề khi cần thiết.
Có khả năng tự học, có khả năng phát hiện vấn đề và đưa ra phương án giải quyết.
Có khả năng training member là một lợi thế.
Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn.
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Chế độ đãi ngộ
Lương: Up to 30M
Up to 30M
Thu nhập năm: Lên đến 15 tháng lương/năm, căn cứ theo kết quả công việc và tình hình hoạt động của Công ty.
15 tháng lương/năm
Performance review 02 lần/năm.
Du lịch năm, team building, tổ chức sinh nhật tháng, và các sự kiện ngày lễ đặc biệt trong năm,...
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
Văn phòng rộng rãi, được cấp trang thiết bị làm việc hiện đại, môi trường làm việc mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

