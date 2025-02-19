Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận file thiết kế từ bên Dự án về các ngành hàng F&B, SPA, Giáo dục…

Thêm các chuyển động cho website theo chỉ thị hoặc theo site tham khảo. - Công việc được phân công theo từng nhóm, dưới sự phân công, chỉ đạo, theo dõi của Leader.

Báo cáo tiến độ công việc theo quy trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu từ 1 - 3 năm làm việc với các yêu cầu về JS.

Có kinh nghiệm thực tế về Canvas, GSAP, SVG... cũng như các library/framework khác.

Nắm vững về HTML5/CSS3/JS.

Nắm rõ các kỹ thuật cross-browser.

Lưu ý: Chỉ dùng code thuần, không dùng bootstrap.

[Ưu tiên]:

Biết thêm Wordpress là 1 lợi thế

Hợp tác lâu dài

Tại Công ty TNHH Optisix Thì Được Hưởng Những Gì

Trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Dự án về đều hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Optisix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin