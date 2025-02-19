Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Optisix
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận file thiết kế từ bên Dự án về các ngành hàng F&B, SPA, Giáo dục…
Thêm các chuyển động cho website theo chỉ thị hoặc theo site tham khảo. - Công việc được phân công theo từng nhóm, dưới sự phân công, chỉ đạo, theo dõi của Leader.
Báo cáo tiến độ công việc theo quy trình làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu từ 1 - 3 năm làm việc với các yêu cầu về JS.
Có kinh nghiệm thực tế về Canvas, GSAP, SVG... cũng như các library/framework khác.
Nắm vững về HTML5/CSS3/JS.
Nắm rõ các kỹ thuật cross-browser.
Lưu ý: Chỉ dùng code thuần, không dùng bootstrap.
[Ưu tiên]:
Biết thêm Wordpress là 1 lợi thế
Hợp tác lâu dài
Tại Công ty TNHH Optisix Thì Được Hưởng Những Gì
Trao đổi trong lúc phỏng vấn.
Dự án về đều hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Optisix
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI