Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Game Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Peak View Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Đọc hiểu tài liệu thiết kế của game để xác định yêu cầu kiểm thử; từ đó lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test cases) và chuẩn bị dữ liệu test (test data). Thực hiệm kiểm thử sản phẩm theo test plan và testcase đã thiết kế. Báo cáo lỗi trong quá trình kiểm thử bao gồm và không giới hạn các lỗi liên quan tới gameplay, đồ họa, logic, game feel, UI/UX ... Quản lý issue và cập nhật liên tục chất lượng sản phẩm đến team dự án. Thường xuyên cập nhật công nghệ mới, đề xuất phương án test cho team. Tiếp nhận, kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của người chơi và xử lý phản hồi của người chơi từ các kênh phản hồi khác nhau về các vấn đề gặp phải trong game. Phối hợp với các thành viên trong team để chia sẻ, thảo luận và tìm ra những vấn đề cần thiết nhằm triển khai sản phẩm hiệu quả. Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi phát hành ra thị trường.
Đọc hiểu tài liệu thiết kế của game để xác định yêu cầu kiểm thử; từ đó lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test cases) và chuẩn bị dữ liệu test (test data).
Thực hiệm kiểm thử sản phẩm theo test plan và testcase đã thiết kế.
Báo cáo lỗi trong quá trình kiểm thử bao gồm và không giới hạn các lỗi liên quan tới gameplay, đồ họa, logic, game feel, UI/UX ...
Quản lý issue và cập nhật liên tục chất lượng sản phẩm đến team dự án.
Thường xuyên cập nhật công nghệ mới, đề xuất phương án test cho team.
Tiếp nhận, kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của người chơi và xử lý phản hồi của người chơi từ các kênh phản hồi khác nhau về các vấn đề gặp phải trong game.
Phối hợp với các thành viên trong team để chia sẻ, thảo luận và tìm ra những vấn đề cần thiết nhằm triển khai sản phẩm hiệu quả.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi phát hành ra thị trường.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm test game Có kiến thức tốt về testing và quy trình phát triển game Hiểu biết về kiểm thử phần mềm, đặc biệt là kiểm thử thủ công. Thành thạo viết test case, checklist, run testcase, viết bug, report bug Ưu tiên các ứng viên thích chơi game và có kinh nghiệm chơi nhiều thể loại game trên mobile Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập khi cần thiết Có trách nhiệm cao trong công việc, thái độ cầu tiến và ham học hỏi Có kiến thức test trên nhiều platform, device Có kỹ năng IT cơ bản: Quản lý, sắp xếp, tra cứu tài liệu dự án, sử dụng Google Sheet Trello/ Jira/ Asana Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh Biết ngôn ngữ lập trình là một lợi thế
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm test game
Có kiến thức tốt về testing và quy trình phát triển game
Hiểu biết về kiểm thử phần mềm, đặc biệt là kiểm thử thủ công.
Thành thạo viết test case, checklist, run testcase, viết bug, report bug
Ưu tiên các ứng viên thích chơi game và có kinh nghiệm chơi nhiều thể loại game trên mobile
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập khi cần thiết
Có trách nhiệm cao trong công việc, thái độ cầu tiến và ham học hỏi
Có kiến thức test trên nhiều platform, device
Có kỹ năng IT cơ bản: Quản lý, sắp xếp, tra cứu tài liệu dự án, sử dụng Google Sheet Trello/ Jira/ Asana
Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh
Biết ngôn ngữ lập trình là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên đến 17.000.000VNĐ, review lương 2 lần/ năm Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ Cơ hội tham gia và xây dựng các dự án dòng game casual hướng tới CHẤT LƯỢNG và GHI DẤU ẤN Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng Cơ hội được tư vấn phát triển lộ trình công việc, tạo điều kiện cho mọi cơ hội phát triển và thăng tiến trong công ty Môi trường thân thiện, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view toàn thành phố Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách... Các chế độ đãi ngộ khác như khám sức khỏe, teambuilding, du lịch... đều được đảm bảo Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc
Mức lương lên đến 17.000.000VNĐ, review lương 2 lần/ năm
Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ
Cơ hội tham gia và xây dựng các dự án dòng game casual hướng tới CHẤT LƯỢNG và GHI DẤU ẤN
Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng
Cơ hội được tư vấn phát triển lộ trình công việc, tạo điều kiện cho mọi cơ hội phát triển và thăng tiến trong công ty
Môi trường thân thiện, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view toàn thành phố
Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách...
Các chế độ đãi ngộ khác như khám sức khỏe, teambuilding, du lịch... đều được đảm bảo
Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 tòa Peak View, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

