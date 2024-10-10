Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 tòa Suced, 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế, thực hiện và cập nhật test case các sản phẩm game

- Viết test plan/test suite cho từng giai đoạn của dự án

- Thực hiện test và phối hợp với developer để fix bugs

- Báo cáo kết quả test sau mỗi giai đoạn

- Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển game, phối hợp với các team đảm bảo dự án chạy đúng tiến độ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm vị trí Tester Game. Ưu tiên các bạn đã từng test các dòng game Puzzle, Casual.

- Có khả năng đọc hiểu, phân tích yêu cầu, nắm vững các quy trình và kỹ thuật test

- Có khả năng lên kế hoạch cho từng giai đoạn test, tạo test case, test script theo yêu cầu hệ thống

- Sử dụng thành thạo các công cụ liên quan

- Cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc

- Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000 - 11.000.000 triệu VNĐ/ tháng (lương net).

- Phụ cấp ăn trưa: 1.050.000 VNĐ/người/tháng

- Thưởng định kỳ hàng năm: định mức thưởng không giới hạn và theo tình hình kinh doanh của công ty

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con...

- Làm việc trong một công ty game năng động, phát triển mạnh trong mảng mobile game trong thị trường Game Việt. Có nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Công ty chi trả toàn bộ khoản đóng BHXH, BHYT,.. cho nhân viên chính thức theo quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ vào hợp đồng lao động

- Công ty cung cấp 100% trang thiết bị làm việc công nghệ cao.

- Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

- Môi trường cởi mở trẻ trung, năng động, sáng tạo.

- Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

- Nghỉ giải lao 30 Phút hằng ngày.

- Chế độ nghỉ mát: Mỗi năm công ty đi nghỉ mát tại các địa điểm trong và ngoài nước vào dịp thích hợp. Nhân sự công ty miễn phí toàn bộ chi phí.

- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động.

- Teambuilding, bonding party thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin