Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA

Game Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10 tòa Suced, 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế, thực hiện và cập nhật test case các sản phẩm game
- Viết test plan/test suite cho từng giai đoạn của dự án
- Thực hiện test và phối hợp với developer để fix bugs
- Báo cáo kết quả test sau mỗi giai đoạn
- Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển game, phối hợp với các team đảm bảo dự án chạy đúng tiến độ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm vị trí Tester Game. Ưu tiên các bạn đã từng test các dòng game Puzzle, Casual.
- Có khả năng đọc hiểu, phân tích yêu cầu, nắm vững các quy trình và kỹ thuật test
- Có khả năng lên kế hoạch cho từng giai đoạn test, tạo test case, test script theo yêu cầu hệ thống
- Sử dụng thành thạo các công cụ liên quan
- Cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc
- Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000 - 11.000.000 triệu VNĐ/ tháng (lương net).
- Phụ cấp ăn trưa: 1.050.000 VNĐ/người/tháng
- Thưởng định kỳ hàng năm: định mức thưởng không giới hạn và theo tình hình kinh doanh của công ty
-
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con...
- Làm việc trong một công ty game năng động, phát triển mạnh trong mảng mobile game trong thị trường Game Việt. Có nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Công ty chi trả toàn bộ khoản đóng BHXH, BHYT,.. cho nhân viên chính thức theo quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ vào hợp đồng lao động
- Công ty cung cấp 100% trang thiết bị làm việc công nghệ cao.
- Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
- Môi trường cởi mở trẻ trung, năng động, sáng tạo.
- Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
- Nghỉ giải lao 30 Phút hằng ngày.
- Chế độ nghỉ mát: Mỗi năm công ty đi nghỉ mát tại các địa điểm trong và ngoài nước vào dịp thích hợp. Nhân sự công ty miễn phí toàn bộ chi phí.
- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động.
- Teambuilding, bonding party thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA

Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 Tòa Suced 108 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-tester-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job209909
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Tuyển Game Tester Công ty TNHH Hopper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JOYBIT
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
JOYBIT
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MYG
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MYG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Tuyển Game Tester Công ty TNHH Hopper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JOYBIT
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
JOYBIT
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MYG
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MYG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Super Game
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Tester Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Grep Game
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Winter Wolf - IEC Games làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Winter Wolf - IEC Games
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
500 - 700 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Công ty cổ phần HIGAME
Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD SonatGame Studio
Tới 800 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Tester SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD SonatGame Studio
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty VTC Online
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty cổ phần HIGAME
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Bravestars Games
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester Icetea Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Icetea Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Unimob Studio
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH MYG
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JOYBIT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Super Game
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm