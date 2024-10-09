Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Super Game
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Đọc tài liệu mô tả game và viết test case;
Chơi thử các bản game để tìm lỗi, báo cáo lỗi cho các bộ phận liên quan để đảm bảo game ra mắt thị trường "sạch bugs";
Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, làm Fulltime (có linh hoạt 1-2 buổi nếu vướng lịch học); Là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường; Tiếng Anh Ielts 5.5 hoặc tương đương trở lên; Các bạn có nền tảng ngành công nghệ thông tin, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan là một lợi thế; Thích chơi game và mong muốn làm việc trong ngành game; Năng động, sáng tạo, hòa đồng, ham học hỏi; Chăm chỉ, cầu toàn và giao tiếp tốt.
Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ tùy năng lực ứng viên; Được đào tạo nâng cao chuyên môn; Hưởng các quyền lợi sinh nhật; Khu giải trí chơi game, bóng bàn. Trà, cafe miễn phí,...; Được tham gia nhiều hoạt động của công ty; Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động, trẻ trung và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
