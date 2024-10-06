Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Test game mobile của công ty. Cập nhật dữ liệu về lỗi chính xác và đầy đủ; Quản lý danh sách lỗi, tình trạng xử lý lỗi và cập nhật liên tục. chất lượng sản phẩm đến team dự án. Hỗ trợ vận hành các sản phẩm game của Công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc đề ra. Hỗ trợ Team Customer Service giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành CNTT, ưu tiên các bạn đam mê công nghệ, yêu thích game. Thành thạo viết test case, thực hiện kiểm thử, test report. Có kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử. Nhanh nhẹn, tư duy logic, kỹ năng phân tích, phản biện, giao tiếp tốt. Sử dụng tốt một số các công cụ hỗ trợ kiểm thử và quản lý bug như postman, redmine, jira... Ưu tiên ứng viên đã trải qua đào tạo nghiệp vụ tester hoặc có chứng chỉ kiểm thử, có kinh nghiệm thực hiện dự án theo quy trình Agile Scrum.

Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15 - 25 triệu, thử việc 100% lương. Thu nhập 14 - 18 tháng lương/năm. Lương NET, không phải tự đóng bảo hiểm hay bất cứ chi phí nào. Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, Gói chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt. Được hỗ trợ vay vốn mua nhà lãi 0% bằng Quỹ phúc lợi của công ty. Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm. Làm việc 5 ngày/tuần, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật. Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động. Được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, board game,... Hỗ trợ cơm trưa, hoa quả quà chiều,... Du lịch, nghỉ mát, team building: 4 tháng/lần, Hỗ trợ chi phí ăn trưa và thể thao (Gym, yoga, bóng đá, CLB cầu lông,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

