Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Game Tester Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Falcon Technology
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty Cổ phần Falcon Technology

Game Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Tester Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Tester Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Test game mobile của công ty. Cập nhật dữ liệu về lỗi chính xác và đầy đủ; Quản lý danh sách lỗi, tình trạng xử lý lỗi và cập nhật liên tục. chất lượng sản phẩm đến team dự án. Hỗ trợ vận hành các sản phẩm game của Công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc đề ra. Hỗ trợ Team Customer Service giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Test game mobile của công ty.
Cập nhật dữ liệu về lỗi chính xác và đầy đủ; Quản lý danh sách lỗi, tình trạng xử lý lỗi và cập nhật liên tục. chất lượng sản phẩm đến team dự án.
Hỗ trợ vận hành các sản phẩm game của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc đề ra.
Hỗ trợ Team Customer Service giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành CNTT, ưu tiên các bạn đam mê công nghệ, yêu thích game. Thành thạo viết test case, thực hiện kiểm thử, test report. Có kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử. Nhanh nhẹn, tư duy logic, kỹ năng phân tích, phản biện, giao tiếp tốt. Sử dụng tốt một số các công cụ hỗ trợ kiểm thử và quản lý bug như postman, redmine, jira... Ưu tiên ứng viên đã trải qua đào tạo nghiệp vụ tester hoặc có chứng chỉ kiểm thử, có kinh nghiệm thực hiện dự án theo quy trình Agile Scrum.
Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành CNTT, ưu tiên các bạn đam mê công nghệ, yêu thích game.
Thành thạo viết test case, thực hiện kiểm thử, test report.
Có kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử.
Nhanh nhẹn, tư duy logic, kỹ năng phân tích, phản biện, giao tiếp tốt.
Sử dụng tốt một số các công cụ hỗ trợ kiểm thử và quản lý bug như postman, redmine, jira...
Ưu tiên ứng viên đã trải qua đào tạo nghiệp vụ tester hoặc có chứng chỉ kiểm thử, có kinh nghiệm thực hiện dự án theo quy trình Agile Scrum.

Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15 - 25 triệu, thử việc 100% lương. Thu nhập 14 - 18 tháng lương/năm. Lương NET, không phải tự đóng bảo hiểm hay bất cứ chi phí nào. Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, Gói chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt. Được hỗ trợ vay vốn mua nhà lãi 0% bằng Quỹ phúc lợi của công ty. Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm. Làm việc 5 ngày/tuần, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật. Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động. Được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, board game,... Hỗ trợ cơm trưa, hoa quả quà chiều,... Du lịch, nghỉ mát, team building: 4 tháng/lần, Hỗ trợ chi phí ăn trưa và thể thao (Gym, yoga, bóng đá, CLB cầu lông,...)
Lương 15 - 25 triệu, thử việc 100% lương.
Thu nhập 14 - 18 tháng lương/năm.
Lương NET, không phải tự đóng bảo hiểm hay bất cứ chi phí nào.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, Gói chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt.
Được hỗ trợ vay vốn mua nhà lãi 0% bằng Quỹ phúc lợi của công ty.
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.
Làm việc 5 ngày/tuần, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động.
Được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, board game,...
Hỗ trợ cơm trưa, hoa quả quà chiều,...
Du lịch, nghỉ mát, team building: 4 tháng/lần, Hỗ trợ chi phí ăn trưa và thể thao (Gym, yoga, bóng đá, CLB cầu lông,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Falcon Technology

Công ty Cổ phần Falcon Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-tester-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204099
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Tuyển Game Tester Công ty TNHH Hopper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JOYBIT
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
JOYBIT
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MYG
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MYG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 41 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Tuyển Game Tester Công ty TNHH Hopper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hopper Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SENSPARK
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH SENSPARK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Game Tester Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JOYBIT
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
JOYBIT
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MYG
Tuyển Game Tester Công Ty TNHH MYG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MYG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Game Tester Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Tuyển Game Tester CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất