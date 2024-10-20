Tuyển Giám đốc điều hành VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 136 Tống Phước Phổ, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược kinh doanh Chịu trách nhiệm về doanh số Quản lý đội kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng quản lý, giao việc. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng đàm phán. Kỹ năng hoạch định chiến lược.

Tại VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Đề xuất mức lương theo năng lực Hưởng hoa hồng kinh doanh Các đãi ngộ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

