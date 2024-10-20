Tuyển Giám đốc điều hành VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

Giám đốc điều hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 136 Tống Phước Phổ, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược kinh doanh Chịu trách nhiệm về doanh số Quản lý đội kinh doanh
Hoạch định chiến lược kinh doanh
Chịu trách nhiệm về doanh số
Quản lý đội kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng quản lý, giao việc. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng đàm phán. Kỹ năng hoạch định chiến lược.
có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý, giao việc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng đàm phán.
Kỹ năng hoạch định chiến lược.

Tại VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Đề xuất mức lương theo năng lực Hưởng hoa hồng kinh doanh Các đãi ngộ khác theo quy định của công ty
Đề xuất mức lương theo năng lực
Hưởng hoa hồng kinh doanh
Các đãi ngộ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 92 Hải Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, ĐàNẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

