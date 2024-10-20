Tuyển Giám đốc điều hành VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 136 Tống Phước Phổ, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Hoạch định chiến lược kinh doanh
Chịu trách nhiệm về doanh số
Quản lý đội kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng quản lý, giao việc. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng đàm phán. Kỹ năng hoạch định chiến lược.
có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý, giao việc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng đàm phán.
Kỹ năng hoạch định chiến lược.
Tại VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN Thì Được Hưởng Những Gì
Đề xuất mức lương theo năng lực Hưởng hoa hồng kinh doanh Các đãi ngộ khác theo quy định của công ty
Đề xuất mức lương theo năng lực
Hưởng hoa hồng kinh doanh
Các đãi ngộ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
