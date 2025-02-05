Tuyển Giám đốc điều hành Học Viện Focus Learning làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành

- Chịu trách nhiệm về doanh thu, chỉ tiêu.

- Chịu trách nhiệm về Vận hành

- Chịu trách nhiệm về Chất lượng Chăm sóc khách hàng, tái tục, ACS (Average class size)

- Kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan đến khách hàng và giáo viên của mình; giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng.

- Tìm kiếm nguồn dữ liệu khách hàng.

- Thiết lập mối quan hệ với các trường.

- Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng các nhân viên

- Lập kế hoạch và quản lý các sự kiện PR và Marketing cho Trung tâm để quảng bá hình ảnh của Trung tâm

- Phối hợp với Giám đốc học vụ để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

- Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất của trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngoại ngữ hoặc Quản trị kinh doanh

- Đã làm việc trong trung tâm ngoại ngữ từ 1năm trở lên và có thành tích tốt

- Có kinh nghiệm làm quản lý giáo dục

- Làm được ca tối, cuối tuần

- Ưu tiên ứng viên yêu và muốn gắn bó lâu dài với ngành giáo dục

Quyền Lợi

- Lương tháng 13

- Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty

- Được giảm học phí cho bản thân và gia đình khi học các ngoại ngữ tại Focus Learning.

- Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ ngành kinh doanh.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

