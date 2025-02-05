Tuyển Giám đốc điều hành Học Viện Focus Learning làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu

Học Viện Focus Learning
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Học Viện Focus Learning

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm về doanh thu, chỉ tiêu.
- Chịu trách nhiệm về Vận hành
- Chịu trách nhiệm về Chất lượng Chăm sóc khách hàng, tái tục, ACS (Average class size)
- Kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan đến khách hàng và giáo viên của mình; giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng.
- Tìm kiếm nguồn dữ liệu khách hàng.
- Thiết lập mối quan hệ với các trường.
- Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng các nhân viên
- Lập kế hoạch và quản lý các sự kiện PR và Marketing cho Trung tâm để quảng bá hình ảnh của Trung tâm
- Phối hợp với Giám đốc học vụ để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
- Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất của trung tâm.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngoại ngữ hoặc Quản trị kinh doanh
- Đã làm việc trong trung tâm ngoại ngữ từ 1năm trở lên và có thành tích tốt
- Có kinh nghiệm làm quản lý giáo dục
- Làm được ca tối, cuối tuần
- Ưu tiên ứng viên yêu và muốn gắn bó lâu dài với ngành giáo dục

Tại Học Viện Focus Learning Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty
- Được giảm học phí cho bản thân và gia đình khi học các ngoại ngữ tại Focus Learning.
- Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ ngành kinh doanh.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Focus Learning

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà Nhà Tedi, 15A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

