Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

Tập Đoàn Vietsoftpro với thâm niên gần 20 năm lĩnh vực Công nghệ, số hóa, di sản. Hiện nay Tập Đoàn mở rộng quy mô và triển khai thêm các lĩnh vực khác, vì vậy, chúng tôi cần tuyển bổ sung các vị trí chủ chốt, cụ thể công việc như sau:

- Quản trị chiến lược và xây dựng định hướng kinh doanh cho Tập Đoàn.

- Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và dẫn dắt các bộ phận liên quan đảm bảo chỉ tiêu doanh số/ lợi nhuận đã đề ra.

- Tham mưu, lên chiến lược và xây dựng phát triển sản phẩm của Tập Đoàn (chính sách bán hàng, phát triển thị trường...)

- Chịu trách nhiệm về đối nội, đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu của Tập Đoàn.

- Thu hút các nhà đầu tư hợp tác, đầu tư vào các dự án của Tập Đoàn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành QTKD và các ngành liên quan khác

- Kinh nghiệm từ 05 năm ở vị trí tương đương.

- Ứng viên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực công nghệ, văn hóa, du lịch là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (upto 60 triệu)

- 13,14 tháng lương/năm, thưởng lễ Tết, ...

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

- Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng.

- Có phụ cấp ăn sáng, phụ cấp đồng phục, phụ cấp điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển

