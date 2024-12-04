Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30/46 Hưng Thịnh, khu X2A, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Trực tiếp tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện trong chuỗi các hoạt động tư vấn tuyển sinh.
- Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên để tuyển sinh
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất phương án tuyển sinh hiệu quả.
- Thực hiện quảng bá thông tin tuyển sinh trên nhiều kênh.
- Điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kinh doanh tuyển sinh của phòng. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, phân bổ thị trường, khách hàng cho nhân viên kinh doanh: thực hiện tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, giao việc, đôn đốc công việc
- Thực hiện các kế hoạch để phát triển các chiến lược kinh doanh và mang lại doanh số hiệu quả cho Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team.
- Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng
- Có bằng Cao đẳng trở lên
- Ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động đã làm việc tại các Trung tâm ngoại ngữ hoặc làm bảo hiểm
- Ưu tiên ứng viên từng là du học sinh Nhật, Hàn, các nước tiếng Anh...
-Tuổi từ 25 - 45

Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản thỏa thuận + thưởng xuất cảnh/thưởng thành tích của phòng+ phụ cấp. Tổng thu nhập đạt từ 20tr - 50tr
- Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng quý, năm, du lịch theo quy định của công ty và theo kết quả kinh doanh,..
- Chế độ Thưởng thăm quan công tác ở Nước ngoài
- Có ký túc xá Miễn phí cho các bạn ở xa
- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực
- Cơ sở vật chất cực đẹp, view cực chất, tràn đầy không gian xanh mát.
- Từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ Bẩy trong tháng (thời gian làm từ 8h đến 17h trong ngày, nghỉ trưa 1 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô N7A, khu tái định cư X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

