Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GWM - THÀNH AN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm trước Giám đốc đại lý về mọi hoạt động tại Chi nhánh;

Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của chi nhánh từng tháng để trình BLĐ phê duyệt

Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu và các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình BLĐ phê duyệt.

Tổ chức và quản lý công tác bán hang, dịch vụ, đề xuất chính sách cho khách hàng, nhóm khách hàng, trình BLĐ và thực hiện theo chính sách được phê duyệt;

Lập kế hoạch kinh doanh xe, kinh doanh dịch vụ hàng tháng và lên đơn hàng;

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty;

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty;

Đề xuất việc tuyển dụng, đình chỉ, sa thải, đào tạo nhân viên thuộc phòng kinh doanh. Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng bán hàng cho nhân viên của Công ty;

Xây dựng và theo dõi kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ.

Xây dựng phương án, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch và chính sách kinh doanh xe, kinh doanh dịch vụ của Công ty: tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đôn đốc các hoạt động kinh doanh như: thực hiện chỉ tiêu doanh số, hiệu quả kinh doanh, thực hiện các quy chế, quy trình bán hàng, thưởng phạt cho phù hợp với tình hình thị trường và chính sách của Công ty;

Thiết lập chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu dịch vụ hàng tháng của chi nhánh trình BLĐ phê duyệt.

Thực hiện kết quả kinh doanh dự kiến hàng tháng bằng cách theo bám sát kế hoạch hành động, có thể thay đổi nếu cần thiết (về phương thức kinh doanh thương mại và sản phẩm);

Thực hiện các chương trình marketing theo kế hoạch của Công ty, lập và thực hiện chương quảng cáo khuyến mãi trong phạm vi kinh doanh. Nghiên cứu tiếp thị, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành về kinh tế, quản trị kinh doanh, ô tô. Ưu tiên người có thêm bằng cấp hay hiểu biết sâu rộng về thị trường ô tô và hoạt động bán hàng tại Việt Nam.

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp là một lợi thế.

Trình độ vi tính: Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...), hệ thống email (outlook, webmail...), thuyết trình (power point...).

Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu là 05 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự; ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh về ô tô. Có kinh nghiệm quản lý và điều hành đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, tích cực, nhiều thành công và chú trọng đến kết quả. Có năng lực điều hành trong một môi trường kinh doanh thay đổi và nhiều biến động.

Kỹ năng cần có: Khả năng tổ chức, quản lý, điều hành công việc hiệu quả, Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, Khả năng đàm phán và thuyết phục; Có khả năng phân tích và lập luận cao, khả năng về đàm phán và chốt hợp đồng đúng thời điểm và duy trì để thực hiện được hợp đồng đó; Có khả năng quản lý, điều hành và giám sát: nhân viên, thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đạt được kết quả đề ra; Có khả năng tư vấn cho lãnh đạo (thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm tại những thời điểm bế tắc); Phẩm chất lãnh đạo cao với khả năng truyền thông và quan hệ với cá nhân tốt. Nhạy bén trong việc phát triển và khai thác thị trường. Khả năng chịu được áp lực cao.

Mức lương thỏa thuận

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác

