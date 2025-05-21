Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI TÂN THÀNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tầng 3, Lô 1 Tòa Thương Mại Thống Nhất, Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Tỉnh Bắc Ninh , Việt Nam, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, tập trung vào bán các sản phẩm về sơn nước sơn sàn công nghiệp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và tái mua hàng.

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường để đề xuất các giải pháp bán hàng hiệu quả.

Lập kế hoạch bán hàng, đặt mục tiêu doanh số và triển khai các hoạt động bán hàng theo kế hoạch.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng, trình bày sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ.

Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo thị trường và các báo cáo khác theo yêu cầu.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Quản lý hồ sơ khách hàng, thông tin khách hàng và các dữ liệu liên quan đến bán hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng hoặc ngành hàng liên quan.

Hiểu biết về thị trường vật liệu xây dựng, các loại sản phẩm và ứng dụng của chúng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác với các bộ phận khác trong công ty.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao, năng động và sáng tạo.

Có phương tiện đi lại cá nhân.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm quản lý khách hàng (CRM).

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng doanh số hấp dẫn, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Chế độ phúc lợi tốt: khám sức khỏe định kỳ, du lịch, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI TÂN THÀNH

