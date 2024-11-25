Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 408 B2 - 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Quản lý và giải quyết quan hệ lao động (40%):

Quản lý và giám sát việc thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự như: hợp đồng lao động, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, kỷ luật lao động, nghỉ phép,... theo các quy định của Công ty.

Quản lý và giám sát việc thực hiện công tác đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực CBNV từ đó tham mưu cho BGĐ trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển nhân sự,...và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Xây dựng và quản lý thực hiện ngân sách tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi của Công ty.

Tham mưu BGĐ về chính sách lương, mức lương phù hợp với xu hướng thị trường và chiến lược chiến lược phát triển của Công ty.

Hành chính (10%)

Thực hiện và kiểm soát hoạt động mua hàng liên quan công tác hành chính đảm bảo phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các phòng, bộ phận, công ty thành viên.

Xây dựng, trình duyệt, ban hành, kiểm soát việc tuân thủ Nội quy lao động, quy trình, quy định của Công ty.

Đào tạo và phát triển (20%)

Xây dựng kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn. Xây dựng, đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn lực và đào tạo hội nhập.

Xây dựng lộ trình thăng tiến cho nhân viên nhằm duy trì sự gắn bó

Tổ chức đánh giá và báo cáo hiệu quả các chương trình đào tạo

Xây dựng và phát triển văn hóa (20%)

Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan tổ chức chương trình nội bộ nâng cao đời sống tinh thần CBNV, tạo sự gắn kết giữa các phòng ban.

Tuyển dụng (10%)

Phối hợp với các phòng ban xây dựng định biên nhân sự; kế hoạch ngân sách nhân sự; kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm theo định hướng hoạt động/ kế hoạch kinh doanh.

Đảm bảo công tác tuyển dụng, sàng lọc, phỏng vấn, tiếp nhận với CBNV được thực hiện theo đúng các quy định, quy trình của công ty và pháp luật.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí quản trị nhân sự, thế mạnh về xây dựng quy chế & quản trị nhân sự. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành CNTT hoặc có kinh nghiệm làm cho các tập đoàn lớn.

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về Quản lý nhân sự hoặc Quản trị nhân lực hoặc có liên quan.

Kỹ năng thiết lập mối quan hệ và làm việc với con người tốt.

Có tính kỷ luật, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích tổng hợp và giao tiếp tốt.

Chỉ tuyển nữ do đặc thù nhân sự

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng upto 35 triệu + thưởng theo hiệu suất công việc

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.

Xét tăng lương 2 lần/năm

Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.

Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam

