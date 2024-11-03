Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Giám đốc nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự
Xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực và đánh giá hiệu suất nhân viên. Đảm bảo các chính sách nhân sự hỗ trợ cho việc tối ưu hóa nguồn nhân lực, từ đó đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển trong ngành bán lẻ. Tối ưu quy trình tuyển dụng và đào tạo nhằm thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp với văn hóa và mục tiêu của công ty.
Xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực và đánh giá hiệu suất nhân viên.
Đảm bảo các chính sách nhân sự hỗ trợ cho việc tối ưu hóa nguồn nhân lực, từ đó đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển trong ngành bán lẻ.
Tối ưu quy trình tuyển dụng và đào tạo nhằm thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp với văn hóa và mục tiêu của công ty.
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự
Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc của nhân viên, đặc biệt là nhân viên bán lẻ. Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng, minh bạch, từ đó đưa ra các chương trình khích lệ, khen thưởng và lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên. Phát triển các chương trình văn hóa công ty, khuyến khích nhân viên gắn bó và đóng góp tích cực cho môi trường làm việc.
Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc của nhân viên, đặc biệt là nhân viên bán lẻ.
Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng, minh bạch, từ đó đưa ra các chương trình khích lệ, khen thưởng và lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên.
Phát triển các chương trình văn hóa công ty, khuyến khích nhân viên gắn bó và đóng góp tích cực cho môi trường làm việc.
Quản lý và tối ưu hóa các chính sách và quy trình nhân sự
Đảm bảo hệ thống quản lý nhân sự tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty. Phát triển và duy trì các chính sách về lương thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ, đảm bảo công bằng và cạnh tranh trong ngành. Quản lý các vấn đề liên quan đến phúc lợi, bảo hiểm, và các quy trình nhân sự, đồng thời duy trì môi trường làm việc hài hòa, hạn chế xung đột.
Đảm bảo hệ thống quản lý nhân sự tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.
Phát triển và duy trì các chính sách về lương thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ, đảm bảo công bằng và cạnh tranh trong ngành.
Quản lý các vấn đề liên quan đến phúc lợi, bảo hiểm, và các quy trình nhân sự, đồng thời duy trì môi trường làm việc hài hòa, hạn chế xung đột.
Tư vấn và hỗ trợ chiến lược kinh doanh
Là đối tác chiến lược với các phòng ban, cung cấp các giải pháp nhân sự nhằm hỗ trợ và đạt được mục tiêu kinh doanh. Hỗ trợ Ban Giám Đốc trong việc xây dựng và duy trì cơ cấu tổ chức, giúp công ty linh hoạt trong việc thích ứng với thay đổi của thị trường bán lẻ. Phân tích và báo cáo các chỉ số nhân sự định kỳ để đưa ra các đề xuất cải tiến cho Ban Giám Đốc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhân sự.
Là đối tác chiến lược với các phòng ban, cung cấp các giải pháp nhân sự nhằm hỗ trợ và đạt được mục tiêu kinh doanh.
Hỗ trợ Ban Giám Đốc trong việc xây dựng và duy trì cơ cấu tổ chức, giúp công ty linh hoạt trong việc thích ứng với thay đổi của thị trường bán lẻ.
Phân tích và báo cáo các chỉ số nhân sự định kỳ để đưa ra các đề xuất cải tiến cho Ban Giám Đốc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ Tuổi: 1990 - 1996 Học Vấn:Ưu tiên các trường ĐH Top như NEU, FTU
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý nhân sự cấp cao, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ.
Kỹ năng quản lý: Có kỹ năng lãnh đạo, khả năng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự.
Hiểu biết về ngành bán lẻ: Nắm rõ đặc thù và xu hướng của ngành bán lẻ, có khả năng điều chỉnh chiến lược nhân sự phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục mạnh mẽ, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.
Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Có khả năng phân tích số liệu nhân sự, lập kế hoạch và dự báo nguồn nhân lực để tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng xứng đáng
Thu Nhập: Thoả Thuận Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13. Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương. Review tăng lương 6 tháng/lần.
Thu Nhập: Thoả Thuận
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.
Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.
Review tăng lương 6 tháng/lần.
Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc. Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức. Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành. Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...) Chính sách mua hàng nội bộ.
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.
Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)
Chính sách mua hàng nội bộ.
Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng. Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực. Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập. Du lịch công ty. Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ. Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.
Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.
Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.
Du lịch công ty.
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...
Ghi nhận xứng đáng
Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm. Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty. Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.
Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.
HAPAS
Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.
Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.
Cơ hội phát triển
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến. Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc. Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.
Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

