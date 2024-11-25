Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Giám đốc nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, tư vấn, định hướng, hoạch định chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng chiến lược chung của Công ty
Chỉ đạo xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình của Ban Nhân sự đảm bảo hoạt động của Ban vận hành trơn tru
Chỉ đạo xây dựng và kiểm soát ngân sách nhân sự toàn Công ty đảm bảo hiệu quả, nằm trong phạm vi ngân sách tổng thể toàn Công ty
Điều hành, tổ chức và chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Công ty về các hoạt động Ban Nhân sự trong các công tác, bao gồm:
+ Nhân sự: xây dựng & phát triển tổ chức; thực hiện công tác lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, quản lý hiệu suất
+ Tuyển dụng: đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty; xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng
+ Đào tạo & phát triển văn hóa: duy trì & phát triển văn hóa học tập, văn hóa doanh nghiệp
+ Hành chính: lễ tân khánh tiết, hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, mua sắm, quản lý tài sản
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm với các vị trí tương đương, ưu tiên các công ty trong Lĩnh vực Proptech, Công nghệ, BĐS, Fintech
Am hiểu về quản trị hiệu suất BSC, KPI
Kinh nghiệm tuyển dụng và xử lý quan hệ lao động tốt
Kỹ năng thương lượng và thuyết phục
Kỹ năng quản trị rủi ro, quản trị sự thay đổi, quản trị xung đột
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
Kỹ năng tạo ảnh hưởng và tạo động lực
Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng Mấy, các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo;
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;
Đào tạo và Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến;
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực;
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;
Chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

