Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ZEE Agency làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

ZEE Agency
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
ZEE Agency

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại ZEE Agency

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách đưa đón giám đốc trong quá trình làm việc
Theo dõi, đề xuất các phương án bảo quản, bảo dưỡng xe theo định kỳ đã vận hành.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn về quá trình vận hành.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe cho Giám đốc hoặc Công ty
Ưu tiên ứng viên dưới 35 tuổi
Có bằng lái xe B2
Thành thạo đường xá và địa hình trong nội ô TP.HCM
Tác phong lịch sự, ngoại hình dễ nhìn
Sức khỏe tốt, trung thực

Tại ZEE Agency Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-12 triệu
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Môi trường công ty vui vẻ, năng động
Nơi làm việc: Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ZEE Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

ZEE Agency

ZEE Agency

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FIT24, 1 Đường 3/2, P.11 Quận 10 TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

