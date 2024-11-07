Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ZEE Agency làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách đưa đón giám đốc trong quá trình làm việc

Theo dõi, đề xuất các phương án bảo quản, bảo dưỡng xe theo định kỳ đã vận hành.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn về quá trình vận hành.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe cho Giám đốc hoặc Công ty

Ưu tiên ứng viên dưới 35 tuổi

Có bằng lái xe B2

Thành thạo đường xá và địa hình trong nội ô TP.HCM

Tác phong lịch sự, ngoại hình dễ nhìn

Sức khỏe tốt, trung thực

Tại ZEE Agency Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-12 triệu

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Môi trường công ty vui vẻ, năng động

Nơi làm việc: Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ZEE Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.