Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, tư vấn, định hướng, hoạch định chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng chiến lược chung của Công ty Chỉ đạo xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình của Ban Nhân sự đảm bảo hoạt động của Ban vận hành trơn tru Chỉ đạo xây dựng và kiểm soát ngân sách nhân sự toàn Công ty đảm bảo hiệu quả, nằm trong phạm vi ngân sách tổng thể toàn Công ty Điều hành, tổ chức và chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Công ty về các hoạt động Ban Nhân sự trong các công tác, bao gồm:

Tham mưu, tư vấn, định hướng, hoạch định chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng chiến lược chung của Công ty

Chỉ đạo xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình của Ban Nhân sự đảm bảo hoạt động của Ban vận hành trơn tru

Chỉ đạo xây dựng và kiểm soát ngân sách nhân sự toàn Công ty đảm bảo hiệu quả, nằm trong phạm vi ngân sách tổng thể toàn Công ty

Điều hành, tổ chức và chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Công ty về các hoạt động Ban Nhân sự trong các công tác, bao gồm:

+ Nhân sự: xây dựng & phát triển tổ chức; thực hiện công tác lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, quản lý hiệu suất

+ Tuyển dụng: đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty; xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng

+ Đào tạo & phát triển văn hóa: duy trì & phát triển văn hóa học tập, văn hóa doanh nghiệp

+ Hành chính: lễ tân khánh tiết, hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, mua sắm, quản lý tài sản

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm với các vị trí tương đương, ưu tiên các công ty trong Lĩnh vực Proptech, Công nghệ, BĐS, Fintech Am hiểu về quản trị hiệu suất BSC, KPI Kinh nghiệm tuyển dụng và xử lý quan hệ lao động tốt Kỹ năng thương lượng và thuyết phục Kỹ năng quản trị rủi ro, quản trị sự thay đổi, quản trị xung đột Kỹ năng xây dựng mối quan hệ Kỹ năng tạo ảnh hưởng và tạo động lực Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm với các vị trí tương đương, ưu tiên các công ty trong Lĩnh vực Proptech, Công nghệ, BĐS, Fintech

Am hiểu về quản trị hiệu suất BSC, KPI

Kinh nghiệm tuyển dụng và xử lý quan hệ lao động tốt

Kỹ năng thương lượng và thuyết phục

Kỹ năng quản trị rủi ro, quản trị sự thay đổi, quản trị xung đột

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

Kỹ năng tạo ảnh hưởng và tạo động lực

Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng Mấy, các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành; Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo; Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng Mấy, các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;

Đào tạo và Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến; Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực; Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến;

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực;

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;

Chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm; Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin