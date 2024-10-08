Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần thực phẩm Fuji - đơn vị thành viên của Công ty CP One Capital Hospitality cần tuyển Giám sát kinh doanh kênh MT như sau:

Giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng và thực hiện thủ tục bán các sản phẩm của Công ty. Thăm viếng các điểm bán hàng, siêu thị, trưng bày sản phẩm của công ty. Theo dõi trưng bày sản phẩm, tăng diện tích trưng bầy nhằm tăng HIỆN DIỆN NHÃN HÀNG FUJI TẠI SIÊU THỊ phát triển hệ thống bán hàng kênh MT. Tạo ra các kênh cung cấp sản phẩm, mở mới tại các siêu thị,cửa hàng tiện ích, cửa hàng Thực phẩm v...v....). Bán hàng và thực hiện các chính sách bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số tháng/năm. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, thường xuyên chủ động gặp gỡ khách hàng là các quản lý siêu thị, trưởng nghành hàng. Hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, bán hàng. Theo dõi các đơn hàng,thực hiện bán hàng trên tuyến bán hàng theo sự phân công, luân chuyển và thu đổi hàng hóa kịp thời theo chính sách của Công ty. Thu thập các thông tin thiết yếu để nâng cao hiểu biết thị trường và xu hướng mới nhất. Phối hợp hiệu quả với các đội ngũ và phòng ban liên quan. Báo cáo kết quả hoạt động, tình hình thị trường trực tiếp cho Trưởng bộ phận. Thực hiện các báo cáo Tuần/tháng theo hướng dẫn. Mục tiêu chính: Đạt được doanh thu, tăng doanh số bán hàng FUJIFOODS hàng tháng/năm

Giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng và thực hiện thủ tục bán các sản phẩm của Công ty.

Thăm viếng các điểm bán hàng, siêu thị, trưng bày sản phẩm của công ty.

Theo dõi trưng bày sản phẩm, tăng diện tích trưng bầy nhằm tăng HIỆN DIỆN NHÃN HÀNG FUJI TẠI SIÊU THỊ phát triển hệ thống bán hàng kênh MT.

Tạo ra các kênh cung cấp sản phẩm, mở mới tại các siêu thị,cửa hàng tiện ích, cửa hàng Thực phẩm v...v....).

Bán hàng và thực hiện các chính sách bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số tháng/năm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, thường xuyên chủ động gặp gỡ khách hàng là các quản lý siêu thị, trưởng nghành hàng.

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, bán hàng.

Theo dõi các đơn hàng,thực hiện bán hàng trên tuyến bán hàng theo sự phân công, luân chuyển và thu đổi hàng hóa kịp thời theo chính sách của Công ty.

Thu thập các thông tin thiết yếu để nâng cao hiểu biết thị trường và xu hướng mới nhất.

Phối hợp hiệu quả với các đội ngũ và phòng ban liên quan.

Báo cáo kết quả hoạt động, tình hình thị trường trực tiếp cho Trưởng bộ phận.

Thực hiện các báo cáo Tuần/tháng theo hướng dẫn.

Mục tiêu chính: Đạt được doanh thu, tăng doanh số bán hàng FUJIFOODS hàng tháng/năm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao Đẳng/ Đại Học các ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan. Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên trong việc phát triển kinh doanh ở hệ thống kênh MT. Hiểu rõ về điều kiện thương mại, chiết khấu, và hợp đồng trong kênh MT. Có kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh FMCG về thực phẩm và đồ uống. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đối với các sản phẩm thịt nói chung. Có mối quan hệ tốt với các hệ thống chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi như Vinmart, Big C, Coop, Lotte, Bách Hóa Xanh,... Kỹ năng vi tính văn phòng Word & Excel tốt. Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục tốt. Không ngại khó khan, thử thách và có thể chịu được áp lực cao về doanh số, áp lực làm việc với nhiều bên đối tác khác nhau. Tinh thần làm việc nhóm tốt, ý thức cao về tính chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao Đẳng/ Đại Học các ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan.

Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên trong việc phát triển kinh doanh ở hệ thống kênh MT. Hiểu rõ về điều kiện thương mại, chiết khấu, và hợp đồng trong kênh MT.

Có kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh FMCG về thực phẩm và đồ uống. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đối với các sản phẩm thịt nói chung.

Có mối quan hệ tốt với các hệ thống chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi như Vinmart, Big C, Coop, Lotte, Bách Hóa Xanh,...

Kỹ năng vi tính văn phòng Word & Excel tốt. Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục tốt.

Không ngại khó khan, thử thách và có thể chịu được áp lực cao về doanh số, áp lực làm việc với nhiều bên đối tác khác nhau.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, ý thức cao về tính chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: Từ 10 triệu đến không giới hạn tùy theo năng lực/ doanh số bán hàng. Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng. Du lịch hàng năm cùng đội ngũ nhân sự công ty. Chế độ: Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo luật pháp của nhà nước Việt Nam, tăng lương/ thưởng 1 năm 1 lần dựa vào đánh giá năm của quản lý trực tiếp; thưởng Tết theo hiệu quả kinh doanh của công ty. Chế độ BHXH, BHYT, thai sản, công đoàn, nghỉ lễ tết, phép năm... đầy đủ theo quy định.

Thu nhâp: Từ 10 triệu đến không giới hạn tùy theo năng lực/ doanh số bán hàng.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Du lịch hàng năm cùng đội ngũ nhân sự công ty.

Chế độ: Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo luật pháp của nhà nước Việt Nam, tăng lương/ thưởng 1 năm 1 lần dựa vào đánh giá năm của quản lý trực tiếp; thưởng Tết theo hiệu quả kinh doanh của công ty. Chế độ BHXH, BHYT, thai sản, công đoàn, nghỉ lễ tết, phép năm... đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin