Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

1. Chăm sóc hệ thống khách hàng được giao, phát triển & mở rộng danh sách khách hàng mới.

2. Cập nhật và cung cấp thông tin sản phẩm, giá cả, chính sách bán hàng.

3. Tìm hiểu nhu cầu, ngân sách khách hàng và làm báo giá, hợp đồng theo quy trình thực hiện của công ty.

4. Theo dõi tiến độ thực hiện việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

5. Bám sát mục tiêu doanh số và đánh giá kế hoạch làm việc.

6. Thực hiện các công việc khác từ quản lý. Báo cáo công việc cho Quản Lý & Ban Giám Đốc.