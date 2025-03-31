Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc
- Cần Thơ: 160 Mạc Thiên Tích, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Chăm sóc hệ thống khách hàng được giao, phát triển & mở rộng danh sách khách hàng mới.
2. Cập nhật và cung cấp thông tin sản phẩm, giá cả, chính sách bán hàng.
3. Tìm hiểu nhu cầu, ngân sách khách hàng và làm báo giá, hợp đồng theo quy trình thực hiện của công ty.
4. Theo dõi tiến độ thực hiện việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.
5. Bám sát mục tiêu doanh số và đánh giá kế hoạch làm việc.
6. Thực hiện các công việc khác từ quản lý. Báo cáo công việc cho Quản Lý & Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh doanh, marketing…
2. Ưu tiên ứng viên cùng ngành nghề.
3. Trình độ vi tính: thành thạo vi tính văn phòng.
* Yêu cầu về kinh nghiệm/ kiến thức:
1. Kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương.
2. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale nội thất, xây dựng, gia dụng.
3. Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có mục tiêu nghề nghiệp.
4. Tinh thần trách nhiệm, hòa nhã, phối hợp đội nhóm.
Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
