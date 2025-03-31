Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 160 Mạc Thiên Tích, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chăm sóc hệ thống khách hàng được giao, phát triển & mở rộng danh sách khách hàng mới.
2. Cập nhật và cung cấp thông tin sản phẩm, giá cả, chính sách bán hàng.
3. Tìm hiểu nhu cầu, ngân sách khách hàng và làm báo giá, hợp đồng theo quy trình thực hiện của công ty.
4. Theo dõi tiến độ thực hiện việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.
5. Bám sát mục tiêu doanh số và đánh giá kế hoạch làm việc.
6. Thực hiện các công việc khác từ quản lý. Báo cáo công việc cho Quản Lý & Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu về bằng cấp/ chứng chỉ:
1. Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh doanh, marketing…
2. Ưu tiên ứng viên cùng ngành nghề.
3. Trình độ vi tính: thành thạo vi tính văn phòng.
* Yêu cầu về kinh nghiệm/ kiến thức:
1. Kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương.
2. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale nội thất, xây dựng, gia dụng.
3. Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có mục tiêu nghề nghiệp.
4. Tinh thần trách nhiệm, hòa nhã, phối hợp đội nhóm.

Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

