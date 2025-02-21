Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG VIỆC và TRÁCH NHIỆM CHÍNH/ KEY DUTIES & RESPONSIBILITIES:

Giảng dạy trẻ:

- Lên kế hoạch dạy học cho bé từ 12 tháng – 5 tuổi

- Tổ chức tiết dạy, hoạt động vui chơi cho trẻ

- Chuẩn bị môi trường, học cụ trong dạy học và hoạt động vui chơi cho trẻ

- Ghi lại sự tiến bộ của trẻ

- Soạn liên lạc tuần

- Tổng hợp tình hình phát triển, sự tiến bộ của mỗi trẻ trong lớp trong tháng (trao đổi với giáo viên còn lại trong lớp)

- Trao đổi với nhà trường, phụ huynh tình hình học của bé

Chăm sóc trẻ

- Tổ chức các giờ ăn-ngủ cho bé cho trẻ

- Theo dõi tình hình sức khỏe của bé hằng ngày về ăn-ngủ-vệ sinh

- Thực hiện chế độ chăm sóc bảo đảm sự an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi trong phạm vi trường học

- Trao đổi, báo cáo với nhà trường về tình hình sức khỏe của bé trong lớp học

- Bao quát, trao đổi việc chăm sóc vệ sinh của trẻ trong lớp với giáo viên, bảo mẫu trong lớp

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ của bé

Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa

- Trang trí và thay đổi môi trường của trường theo các sự kiện

- Tham gia các tiết mục trình diễn trong các sự kiện theo sự yêu cầu của nhà trường

- Hỗ trợ tổ chức các góc chơi theo sự kiện của nhà trường