Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL
- Hà Nội: 125 An Trạch, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
CÔNG VIỆC và TRÁCH NHIỆM CHÍNH/ KEY DUTIES & RESPONSIBILITIES:
Giảng dạy trẻ:
- Lên kế hoạch dạy học cho bé từ 12 tháng – 5 tuổi
- Tổ chức tiết dạy, hoạt động vui chơi cho trẻ
- Chuẩn bị môi trường, học cụ trong dạy học và hoạt động vui chơi cho trẻ
- Ghi lại sự tiến bộ của trẻ
- Soạn liên lạc tuần
- Tổng hợp tình hình phát triển, sự tiến bộ của mỗi trẻ trong lớp trong tháng (trao đổi với giáo viên còn lại trong lớp)
- Trao đổi với nhà trường, phụ huynh tình hình học của bé
Chăm sóc trẻ
- Tổ chức các giờ ăn-ngủ cho bé cho trẻ
- Theo dõi tình hình sức khỏe của bé hằng ngày về ăn-ngủ-vệ sinh
- Thực hiện chế độ chăm sóc bảo đảm sự an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi trong phạm vi trường học
- Trao đổi, báo cáo với nhà trường về tình hình sức khỏe của bé trong lớp học
- Bao quát, trao đổi việc chăm sóc vệ sinh của trẻ trong lớp với giáo viên, bảo mẫu trong lớp
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ của bé
Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa
- Trang trí và thay đổi môi trường của trường theo các sự kiện
- Tham gia các tiết mục trình diễn trong các sự kiện theo sự yêu cầu của nhà trường
- Hỗ trợ tổ chức các góc chơi theo sự kiện của nhà trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Được hỗ trợ ăn trưa tại trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERKIDS PRE-SCHOOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
