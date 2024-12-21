Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà 2C Đường 23B, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội., Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc

- Thiết lập giáo trình đào tạo;

- Đứng lớp giảng dạy học viên;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả các buổi học, toàn khoá học của học viên;

- Rèn luyện nề nếp, ý thức cho học viện tại các buổi học;

- Đảm bảo chất lượng đào tạo theo yêu cầu của Trung tâm đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ, sự phạm, ngoại thương và các trường khác khoa Tiếng Nhật.

- Có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung tâm xuất khẩu lao động, trung tâm ngoại ngữ từ 1 năm trở lên;

- Khả năng soạn giáo trình, giảng dạy, quản lý lớp học tốt.

- Kỹ năng tổng kết và báo cáo kết quả sau mỗi khoá học.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: 12-15 triệu/1 tháng;

- Làm giờ hành chính 8h00-17h00, nghỉ 02 thứ 7 và Chủ nhật + Các ngày lễ, tết;

-Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/1 ngày;

-Phép năm 12 ngày/1 năm;

- BHXH đầy đủ sau khi hết thử việc;

- Môi trường làm việc năng động, phát huy được chuyên môn và năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển

