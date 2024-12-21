Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
Ngày đăng tuyển: 21/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà 2C Đường 23B, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội., Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thiết lập giáo trình đào tạo;
- Đứng lớp giảng dạy học viên;
- Kiểm tra, đánh giá kết quả các buổi học, toàn khoá học của học viên;
- Rèn luyện nề nếp, ý thức cho học viện tại các buổi học;
- Đảm bảo chất lượng đào tạo theo yêu cầu của Trung tâm đề ra.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ, sự phạm, ngoại thương và các trường khác khoa Tiếng Nhật.
- Có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung tâm xuất khẩu lao động, trung tâm ngoại ngữ từ 1 năm trở lên;
- Khả năng soạn giáo trình, giảng dạy, quản lý lớp học tốt.
- Kỹ năng tổng kết và báo cáo kết quả sau mỗi khoá học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-15 triệu/1 tháng;
- Làm giờ hành chính 8h00-17h00, nghỉ 02 thứ 7 và Chủ nhật + Các ngày lễ, tết;
-Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/1 ngày;
-Phép năm 12 ngày/1 năm;
- BHXH đầy đủ sau khi hết thử việc;
- Môi trường làm việc năng động, phát huy được chuyên môn và năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C5 P94 Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

