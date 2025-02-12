Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 86C Nguyễn Văn Tiên, KP9, Tân Phong, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

– Giảng dạy và quản lý các lớp tiếng Nhật (sơ cấp)

-Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng Nhật đồng thời kết hợp giới thiệu về văn hóa Nhật thông qua việc giảng dạy.

-Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.

-Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ tiếng Nhật tương đương N3 trở lên, ưu tiên N2

– Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, có kiến thức tổng quan về văn hóa Nhật Bản

– Yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy

– Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh, du học sinh ít nhất 6 tháng trở lên

– Ngoài giờ dạy 06 tiếng, sẽ làm các nghiệp vụ khác bao gồm Tư vấn Tuyển sinh hoặc dịch hồ sơ liên lạc trường Nhật... theo phân công công việc được Quản lý giao / chỉ dạy 6h 1 ngày nếu chọn chế độ làm việc Partime

Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản thỏa thuận + thưởng xuất cảnh +các loại phụ cấp: Ăn trưa, lớp đông, điện thoại... (nếu dạy partime hưởng lương theo ca dạy)

– Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thành tích hồ sơ, thưởng xuất cảnh...

– Chế độ du lịch trong và ngoài nước cùng người thân (công ty tài trợ)

– Chế độ Bảo hiểm, phép năm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, chế độ lương tăng ca hấp dẫn

– Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Nhật Bản

– Cơ hội công tác, học tập tại Nhật

– Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin