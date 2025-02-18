Tuyển Giáo viên Unity Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toàn khu vực,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
- Hướng dẫn kỹ thuật thi công sàn phẳng vượt nhịp (hướng dẫn lắp đặt thép, lắp hộp, đổ bê tông)
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ hồ sơ kết cấu;
- Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực trong công việc.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hiện trường thi công nhà dân dụng.
- Có thể đi công tác ngắn ngày
Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về công nghệ sàn phẳng vượt nhịp.
Hưởng lương tháng 13, thưởng ngày lễ và thưởng hiệu quả công việc.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức
Nghỉ phép theo Quy định Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
