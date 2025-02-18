Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - HINODE ROYAL PARK - KIM CHUNG DI TRẠCH, Quốc lộ 32,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của dự án phụ trách, tiến hành hoàn thiện và nộp cho các sở ban ngành liên quan.

- Kiểm tra, giám sát chất lượng vật liêu, chất lượng thi công, tiến độ thi công dự án.

- Quản lý, điều phối các nhà thầu, đội ngũ thi công.

- Quản lý hồ sơ chất lượng, khối lượng của dự án, công trình.

- Phối hợp các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề của dự án phụ trách.

- Báo cáo tiến độ dự án định kỳ cho Chủ đầu tư, cấp trên.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh tại dự án.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành điện.

- Am hiểu về hệ thống cơ điện, đọc hiểu bản vẽ và bóc tách khối lượng.

- Kinh nghiệm đã đi công trình, thi công các dự án lớn là một lợi thế

- Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Tinh thần hợp tác, sự chủ động, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt

- Thành thạo MS Office, AurtoCad.

- Nhanh nhẹn, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.

- Tiếng Anh giao tiếp phục vụ cho công việc.

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm từ: 12,000,000 - 18,000,000đ, hoặc cao hơn tùy theo năng lực, mức thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án.

- Xét duyệt lương định kì hằng năm, được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty: Hiếu, hỉ, ốm đau, quà sinh nhật…

- Chế độ bảo hiểm theo quy định

- Phụ cấp tiền ăn, chỗ ở, xăng xe, phụ cấp khi đi công trường.

- Nghỉ phép năm, lễ tết, thăm quan, du lịch (khi công ty tổ chức).

