Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- HINODE ROYAL PARK

- KIM CHUNG DI TRẠCH, Quốc lộ 32,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của dự án phụ trách, tiến hành hoàn thiện và nộp cho các sở ban ngành liên quan.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng vật liêu, chất lượng thi công, tiến độ thi công dự án.
- Quản lý, điều phối các nhà thầu, đội ngũ thi công.
- Quản lý hồ sơ chất lượng, khối lượng của dự án, công trình.
- Phối hợp các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề của dự án phụ trách.
- Báo cáo tiến độ dự án định kỳ cho Chủ đầu tư, cấp trên.
- Đảm bảo an toàn, vệ sinh tại dự án.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành điện.
- Am hiểu về hệ thống cơ điện, đọc hiểu bản vẽ và bóc tách khối lượng.
- Kinh nghiệm đã đi công trình, thi công các dự án lớn là một lợi thế
- Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Tinh thần hợp tác, sự chủ động, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt
- Thành thạo MS Office, AurtoCad.
- Nhanh nhẹn, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.
- Tiếng Anh giao tiếp phục vụ cho công việc.

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm từ: 12,000,000 - 18,000,000đ, hoặc cao hơn tùy theo năng lực, mức thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án.
- Xét duyệt lương định kì hằng năm, được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty: Hiếu, hỉ, ốm đau, quà sinh nhật…
- Chế độ bảo hiểm theo quy định
- Phụ cấp tiền ăn, chỗ ở, xăng xe, phụ cấp khi đi công trường.
- Nghỉ phép năm, lễ tết, thăm quan, du lịch (khi công ty tổ chức).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 3, Ngách 48/4 Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, Q Thanh Xuân TP. Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

