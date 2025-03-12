Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Kim Chung Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Triển khai bản vẽ thi công (Shop drowing), bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế ( giành cho những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc)
Làm các thủ tục liên quan đến công tác hiện trường, trao đổi, thống nhất các nội dung công việc liên quan với giám sát chủ đầu tư, TVGS.
Giám sát và tổ chức thi công
Khảo sát theo yêu cầu của các đơn vị phát sinh
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CAO ĐẲNG,ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC.
CAO ĐẲNG
ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC
Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí cán bộ kỹ thuật giám sát thi công hệ thống điện, cấp thoát nước
Đối với ứng viên ra trường, có năng lực và có nhu cầu đi làm cán bộ kỹ thuật giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp, công ty sẽ đào tạo thêm
Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Exel, Autocad.
Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt
Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc được giao
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:
+ Đối với ứng viên mới ra trường: Mức lương 10 triệu đồng/ tháng
+ Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên: Tối thiểu 12 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc của ứng viên
Ngoài mức lương cứng theo thỏa thuận, Công ty sẽ có các phần thưởng theo sự đóng góp và năng lực của từng thành viên cho từng dự án cụ thể hoặc vào các dịp lễ tết
Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (Bảo hiểm, nghỉ lễ/tết,..)
Học hỏi và được đào tạo các kỹ năng, kiến thức chuyên môn phục vụ công việc
Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc
