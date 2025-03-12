Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kim Chung Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Triển khai bản vẽ thi công (Shop drowing), bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế ( giành cho những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc)

Làm các thủ tục liên quan đến công tác hiện trường, trao đổi, thống nhất các nội dung công việc liên quan với giám sát chủ đầu tư, TVGS.

Giám sát và tổ chức thi công

Khảo sát theo yêu cầu của các đơn vị phát sinh

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CAO ĐẲNG,ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC.

CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC

Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí cán bộ kỹ thuật giám sát thi công hệ thống điện, cấp thoát nước

Đối với ứng viên ra trường, có năng lực và có nhu cầu đi làm cán bộ kỹ thuật giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp, công ty sẽ đào tạo thêm

Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Exel, Autocad.

Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt

Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc được giao

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

+ Đối với ứng viên mới ra trường: Mức lương 10 triệu đồng/ tháng

+ Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên: Tối thiểu 12 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc của ứng viên

Ngoài mức lương cứng theo thỏa thuận, Công ty sẽ có các phần thưởng theo sự đóng góp và năng lực của từng thành viên cho từng dự án cụ thể hoặc vào các dịp lễ tết

Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (Bảo hiểm, nghỉ lễ/tết,..)

Học hỏi và được đào tạo các kỹ năng, kiến thức chuyên môn phục vụ công việc

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin