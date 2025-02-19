Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH LEN DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - |

Mô Tả Công Việc

- Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công

- Đọc hiểu bản vẽ, trao đổi với bộ phận thiết kế để nắm rõ yêu cầu kỹ thuật.

- Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;

- Giám sát thi công từ phần thô đến hoàn thiện tại công trình dân dụng.

- Theo dõi tiến độ sản xuất thi công và giám sát chất lượng hoàn thiện.

- Theo dõi nhân công và vật tư trong quá trình thi công.

- Phân công công việc cho công nhân và các nhà thầu phụ

- Sắp xếp công việc cho công nhân tại công trình

- Kiểm tra khối lượng nhà thầu đã hoàn thành và lên kế hoạch thanh toán gởi về công ty.

- Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách;

- Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công

- Báo cáo các công việc và kết quả với cấp quản lí.

- Các công việc khác theo yêu cầu công ty.

Yêu Cầu Công Việc

-T rình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Hiểu biết về quy trình lập dự án đầu tư, quy trình đấu thầu, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Autocad, Project, Office...

- Chịu khó, đam mê công việc.

- Sức khỏe tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao với công việc, trung thực, thẳng thắn.

- Nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12-15 Triệu

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty.

- Công ty cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

-Chi tiết sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR

