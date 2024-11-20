Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, tòa nhà Lạc Hồng, ngõ 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát kiểm tra các công tác thi của nhà thầu thi công.

- Cảnh báo cho chủ đầu tư và các bên liên quan các vấn đề có thể phát sinh khi thi công.

- Kiểm tra xác nhận khối lượng hoàn thành của nhà thầu thi công.

- Kiểm tra công tác An toàn lao động và vệ sinh trong quá trình thi công.

- Lập các báo cáo theo biểu mẫu yêu cầu.

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hệ chính quy các trường chuyên ngành liên quan (ưu tiên Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Bách khoa,...)

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về xây dựng, có hiểu biết về hoạt động tư vấn

- Có hoặc đang làm chứng chỉ tư vấn giám sát

- Hiểu các nghị định, tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan.

- Sử dụng máy tính thành thạo.

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa đáng

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định hiện hành của pháp luật

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và có cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp

- Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư

