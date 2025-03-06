Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây lắp EPC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P315 Tháp Tây Khu TM – Chung cư HVQP đường Xuân Tảo – Xuân La – Tây Hồ - Hà Nội., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Triển khai bản vẽ thi công chi tiết theo từng nhóm hệ, khu vực phụ trách.

• Giám sát công nhân thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh, sắp xếp, bảo quản vật tư gọn gàng theo yêu cầu của dự án & Công ty;

• Kiểm soát quân số công nhân & báo cáo hàng ngày theo yêu cầu của tiến độ thi công

• Thực hiện kiểm tra, chạy thử theo từng nhóm hệ phụ trách

• Thực hiện nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư, đưa ra & bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công hệ cấp thoát nước – – Chiller ,HVAC nhà cao tầng.

• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng đúng chuyên ngành.

• Có khả năng cập nhật, chỉnh sửa bản vẽ & triển khai bản vẽ mẫu

• Nắm bắt được các yêu cầu thi công, lắp đặt các công việc cơ bản

• Tinh thần hợp tác, nhanh nhẹn, trung thực, khả năng bao quát công việc tốt

• Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao

Tại Công ty Cổ phần Xây lắp EPC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15tr – 20 tr/tháng theo năng lực.

• Thưởng: theo dự án và kết quả kinh doanh của Công ty

• Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn tay nghề và thăng tiến trong công việc.

• Đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo Quy định của Nhà nước và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây lắp EPC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin