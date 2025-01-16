Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Villamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Villamed
Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 400 - 700 USD
1. Xây dựng Quy trình nội bộ;
2. Tuyển dụng và Đào tạo;
3. Văn thư – Lưu trữ.
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Nam/ Nữ từ 25 - 40 tuổi.
2. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Hành chính, Quản trị Nhân sự, Văn thư lưu trữ.
3. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên.
Tại Công Ty Cổ Phần Villamed Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Villamed
