Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ LEGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Biết tính BHXH, tính lương, tính học phí

- Quản lý chấm công

- Lưu trữ hồ sơ, công văn, quản lý con dấu và các văn bản hành chính

- Mua sắm trang thiết bị trong công ty, cấp phát văn phòng phẩm.

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính

• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

• Nắm vững các nghiệp vụ kế toánvà có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ LEGO Thì Được Hưởng Những Gì

- Ưu đãi học phí khi cho con theo học tại Trường.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày phép/năm theo quy định của nhà nước.

- Du lịch hè

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác nếu gắn bó lâu dài.

- Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển Trường.

-Môi trường làm việc thoải mái,năng động,hòa đồng

-Thời gian:làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 -Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng, và các ngày chủ nhật

-Hỗ trợ ăn trưa tại trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ LEGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin