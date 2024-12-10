Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ LEGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ LEGO
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Biết tính BHXH, tính lương, tính học phí
- Quản lý chấm công
- Lưu trữ hồ sơ, công văn, quản lý con dấu và các văn bản hành chính
- Mua sắm trang thiết bị trong công ty, cấp phát văn phòng phẩm.
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính
• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
• Nắm vững các nghiệp vụ kế toánvà có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
• Nắm vững các nghiệp vụ kế toánvà có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ LEGO Thì Được Hưởng Những Gì
- Ưu đãi học phí khi cho con theo học tại Trường.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày phép/năm theo quy định của nhà nước.
- Du lịch hè
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác nếu gắn bó lâu dài.
- Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển Trường.
-Môi trường làm việc thoải mái,năng động,hòa đồng
-Thời gian:làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 -Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng, và các ngày chủ nhật
-Hỗ trợ ăn trưa tại trường.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày phép/năm theo quy định của nhà nước.
- Du lịch hè
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác nếu gắn bó lâu dài.
- Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển Trường.
-Môi trường làm việc thoải mái,năng động,hòa đồng
-Thời gian:làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 -Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng, và các ngày chủ nhật
-Hỗ trợ ăn trưa tại trường.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ LEGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI