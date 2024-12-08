Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Vietnam Booking làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 235/14 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Tuyển dụng;
Nhập liệu;
Soạn thảo, in ấn, sao lưu: chứng từ, hợp đồng, hồ sơ nhân viên...;
Liên hệ làm việc với các cơ quan nhà nước;
Các công việc hành chính khác theo sự phân công của người hướng dẫn.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng/ Đại học;
Yêu thích công việc Nhân Sự;
Chủ động trong công việc;
Khả năng giao tiếp tốt;
Sử dụng thành thạo MS Office;
Thời gian thực tập: tối thiểu 03 tháng.
Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm kỹ năng, chuyên môn.
Hỗ trợ xác nhận thực tập sau thời gian thực tập.
Một số chính sách khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
