Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 1 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Mức lương
200000 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 155 đường Lê Lợi, Phường Hải Châu 01, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 200000 - 1 Triệu

Tất cả các đầu việc thực tập đều được hướng dẫn chi tiết.
Có thể thực tập online, thời gian rảnh bất kỳ, không bắt buộc phải dành nhiều thời gian lên văn phòng Công ty.
Ưu tiên sinh viên năm 01, năm 02.
Tiếp nhận, quản lý giấy tờ, tài liệu.
Tiếp nhận và lưu giữ hồ sơ nhân viên mới và cập nhật thông tin trên các phần mềm/hệ thống liên quan.
Tham gia soạn thảo, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình và các văn bản hướng dẫn công tác nhân sự.
Được hướng dẫn cách tuyển dụng, xử lý cập nhật hồ sơ ứng viên.
Hỗ trợ các thủ tục cho nhân sự khi onboard và nghỉ việc.
Được hướng dẫn cách tính lương, chấm công, bảo hiểm xã hội, PIT,...
Được hướng dẫn cách tổ chức, triển khai một số chương trình truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 200000 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Không cần nhiều thời gian lên văn phòng Công ty.
Có thời gian rảnh 1-2 tiếng/ngày.
Sinh viên năm 01, năm 02 tham gia kiến tập vẫn được chấp nhận.
Tỷ mỷ, chịu khó làm theo hướng dẫn.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập 200.000 - 500.000 vnđ/tháng.
Được cấp con dấu mộc đỏ và số liệu để làm báo cáo thực tập cho sinh viên năm 01, năm 02, năm 03.
Được cấp chứng nhận thực tập sinh xuất sắc.
Được hướng dẫn chi tiết mọi nghiệp vụ hành chính nhân sự.
Được chủ động đăng ký lịch thực tập online thời gian rảnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 657 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

