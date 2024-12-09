Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 1 Triệu

Mức lương 200000 - 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 155 đường Lê Lợi, Phường Hải Châu 01, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Gò Vấp

Hành chính nhân sự

Tất cả các đầu việc thực tập đều được hướng dẫn chi tiết.

Có thể thực tập online, thời gian rảnh bất kỳ, không bắt buộc phải dành nhiều thời gian lên văn phòng Công ty.

Ưu tiên sinh viên năm 01, năm 02.

Tiếp nhận, quản lý giấy tờ, tài liệu.

Tiếp nhận và lưu giữ hồ sơ nhân viên mới và cập nhật thông tin trên các phần mềm/hệ thống liên quan.

Tham gia soạn thảo, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình và các văn bản hướng dẫn công tác nhân sự.

Được hướng dẫn cách tuyển dụng, xử lý cập nhật hồ sơ ứng viên.

Hỗ trợ các thủ tục cho nhân sự khi onboard và nghỉ việc.

Được hướng dẫn cách tính lương, chấm công, bảo hiểm xã hội, PIT,...

Được hướng dẫn cách tổ chức, triển khai một số chương trình truyền thông nội bộ.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Không cần nhiều thời gian lên văn phòng Công ty.

Có thời gian rảnh 1-2 tiếng/ngày.

Sinh viên năm 01, năm 02 tham gia kiến tập vẫn được chấp nhận.

Tỷ mỷ, chịu khó làm theo hướng dẫn.

Được Hưởng

Hỗ trợ chi phí thực tập 200.000 - 500.000 vnđ/tháng.

Được cấp con dấu mộc đỏ và số liệu để làm báo cáo thực tập cho sinh viên năm 01, năm 02, năm 03.

Được cấp chứng nhận thực tập sinh xuất sắc.

Được hướng dẫn chi tiết mọi nghiệp vụ hành chính nhân sự.

Được chủ động đăng ký lịch thực tập online thời gian rảnh.

Cách Thức Ứng Tuyển

