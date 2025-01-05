Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 1B –Trần Cao Vân – phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động của phòng hành chính – nhân sự của công ty bao gồm 2 phạm vi (văn phòng tại HCM và nhà máy sản xuất tại Bình Dương)

Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,...

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty.

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty.

Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đánh giá nhân sự định kỳ,...

Là cầu nối giữa ban giám đốc và người lao động trong công ty.

Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự phòng hành chính – nhân sự của công ty bao gồm 2 phạm vi (văn phòng tại HCM và nhà máy sản xuất tại Bình Dương)

Quản lý, điều hành các hoạt động đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, môi trường chăm sóc sức khỏe NLĐ và PCCC ở nhà máy.

Thực hiện các công việc khác do Ban GĐ giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi dưới 40. Ưu tiên người thuận tiện đi lại giữa cung đường Q1 – HCM đến VSIP 3- Bình Dương, và có khả năng đi công tác tỉnh khi có yêu cầu.

Trình độ Đại học chuyên ngành Luật, Hành chính – nhân sự, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu từ 05 năm trở nên tại vị trí tương đương

Là người có khả năng bao quát, lập kế hoạch, báo cáo và quản lý tốt.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Là người quyết đoán, trung thực, hiệu quả trong công việc.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: theo thỏa thuận

Được hưởng các phụ cấp, lương tháng 13, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của Công ty

Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tăng lương hằng năm theo quy định của Công ty về chế độ thâm niên

Được hưởng chế độ các ngày lễ, tết, theo quy định của Công ty.

Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động

Được hưởng chế độ ăn ca.

Được đi tham quan, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company

