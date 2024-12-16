Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BUỒM XA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lim Tower 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên viên/quản lý nhân sự đầy nhiệt huyết và tỉ mỉ để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Là một HR, bạn sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về công tác nhân sự của công ty, bao gồm tuyển dụng, quan hệ nhân viên, đào tạo và phát triển, nhằm thu hút và giữ chân nhân tài xuất sắc cho công ty.

Lập kế hoạch tuyển dụng và thực hiện, thu hút nhân tài xuất sắc qua nhiều kênh khác nhau;

Quản lý quy trình vào, ra và chuyển đổi nhân viên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả;

Tham gia xây dựng và thực hiện quản lý hiệu suất, chế độ lương thưởng và cơ chế khuyến khích nhân viên;

Tổ chức đào tạo cho nhân viên, thúc đẩy nâng cao kỹ năng đội ngũ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

Quản lý quan hệ nhân viên, tích cực giải quyết vấn đề của nhân viên, duy trì bầu không khí làm việc tốt;

Tối ưu hóa chính sách và quy định nhân sự theo nhu cầu phát triển của công ty.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

Có kinh nghiệm quản lý nhân sự 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có nền tảng trong ngành [TIKTOK];

Am hiểu luật lao động và các quy định pháp lý liên quan;

Kỹ năng giao tiếp và tổ chức phối hợp tốt, có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp;

Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý nhân sự và phần mềm văn phòng;

Có trách nhiệm cao, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung và tiếng Anh nếu biết thêm nghiệp vụ kế toán có thể thương lượng lương

Tại CÔNG TY TNHH BUỒM XA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, làm việc tại WeWork, giao lưu với những tài năng hàng đầu trong ngành TIKTOK;

Nền tảng phát triển đa dạng và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp;

Hệ thống đào tạo hoàn thiện, hỗ trợ sự phát triển cá nhân và công ty;

Môi trường văn phòng thoải mái và không khí đội ngũ năng động.

Lương 12tr-16tr trở lên theo năng lực

BHXH, nghỉ theo quy định nhà nước, lương tháng 13, thưởng các dịp lễ Tếtv.v

