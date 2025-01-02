Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP
- Hồ Chí Minh: 164 Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tuyển dụng: Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và trao đổi với ứng viên về công việc, sàn lọc ứng viên, gọi điện sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn.
C&B: Chấm công, tính lương, ngày phép năm của nhân viên và CTV, đăng ký MST, NPT. Báo tăng, giảm...bhxh
Admin: Quản lý các thiết bị công ty, kiểm tra, cấp phát đồng phục, dụng cụ văn phòng. Câp nhật thông tin nhân viên mới, lưu trữ hồ sơ, thời hạn HĐLĐ
L&D: Đào tạo hội nhập, hướng dẫn nhân viên mới on boarding, làm quen với môi trường và đồng nghiệp
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tính cách hoà đồng, thân thiện, tỉ mỉ
Có thể thực tập full time 4 tháng.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 từ 08h00 - 17h00
Kỹ năng tin học văn phòng
Sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế: Canva, Photoshop...
Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP Thì Được Hưởng Những Gì
Tham dự đầy đủ các hoạt động nội bộ của công ty
Được làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo để hoàn thiện chính sách nhân sự
Lên chính thức sau kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
