Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 164 Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tuyển dụng: Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và trao đổi với ứng viên về công việc, sàn lọc ứng viên, gọi điện sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn.

C&B: Chấm công, tính lương, ngày phép năm của nhân viên và CTV, đăng ký MST, NPT. Báo tăng, giảm...bhxh

Admin: Quản lý các thiết bị công ty, kiểm tra, cấp phát đồng phục, dụng cụ văn phòng. Câp nhật thông tin nhân viên mới, lưu trữ hồ sơ, thời hạn HĐLĐ

L&D: Đào tạo hội nhập, hướng dẫn nhân viên mới on boarding, làm quen với môi trường và đồng nghiệp

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc chuẩn bị tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan hoặc yêu thích công việc làm việc với mọi người.

Tính cách hoà đồng, thân thiện, tỉ mỉ

Có thể thực tập full time 4 tháng.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 từ 08h00 - 17h00

Kỹ năng tin học văn phòng

Sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế: Canva, Photoshop...

Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ thực tập: 3.500.000 VNĐ/tháng

Tham dự đầy đủ các hoạt động nội bộ của công ty

Được làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo để hoàn thiện chính sách nhân sự

Lên chính thức sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin