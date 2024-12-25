Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH PACAMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 436 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch tuyển dụng theo kế hoạch của công ty

- Thực hiện sàng lọc, tuyển dụng, phỏng vấn nhân sự mới.

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất,...

- Quản lý hành chính, văn thư và lưu trữ hồ sơ của công ty.

- Soạn thảo, kí và tái kí hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, cam kết,...

- Xây dựng báo cáo công việc định kỳ của phòng HCNS cho Ban lãnh đạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tuyển nữ, độ tuổi: >27 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.

-

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị doanh nghiệp, Luật hoặc các ngành liên quan.

- Hiểu bộ luật lao động, luật thuế TNCN, luật BHXH, BHYT.

- Thành tạo tin học văn phòng (Excel, Word, ....).

- Giao tiếp tốt, cởi mở, biết lắng nghe và gắn kết giữa nhân sự trong công ty.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH PACAMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận.

- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH PACAMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin