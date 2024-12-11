Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần DAYONE ASIA
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu của công ty.
Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của công ty.
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng phù hợp với định hướng của công ty.
Lên các kế hoạch tuyển dụng, thu hút nhân tài theo tháng, quý, năm.
Đánh giá định biên tuyển dụng theo từng giai đoạn.
Xây dựng và triển khai các chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, phù hợp với chiến lược nhân sự và ngân sách công ty.
Giám sát việc thực hiện chế độ phúc lợi (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng hiệu quả kinh doanh, ESOP, v.v.) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Đánh giá và cải tiến các chính sách phúc lợi để tăng tính thu hút và giữ chân nhân tài.
Có kế hoạch triển khai chấm công, tính lương hiệu quả với độ chính xác cao.
Củng cố văn hóa doanh nghiệp phừ hợp với sự phát triển của tổ chức.
Đưa văn hóa doanh nghiệp đến từng phòng ban, từng nhân sự một cách cụ thể và rõ nét.
Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hợp và kịp thời cho kế hoạch mở 6 chi nhánh mới trong năm 2025.
Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương, quy mô công ty từ tối thiểu từ 200 nhân sự trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm trong các mô hình chuỗi: Giáo dục, Anh ngữ, FnB, Spa, Fitness và các mô hình chuỗi tương đương.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân Lực, Quản lý Hành Chính, Kinh tế Lao động ... và các ngành nghề có liên quan.
Là người có kỹ năng lãnh đạo và làm việc đội nhóm hiệu quả; có tư duy giải quyết vấn đề và yêu thích giải quyết vấn đề.
Giao tiếp rõ ràng, gãy gọn và cụ thể.
Yêu thích làm việc trong môi trường start up với tốc độ tăng trưởng cao và nhiều thử thách...

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thương lượng khi phỏng vấn.
Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).
Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.
Thưởng cổ phần hàng năm.
Phụ cấp gửi xe 100%.
Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.
Nghỉ thứ 7 và chủ nhật.
Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.
Chế độ thưởng ESOP dành riêng cho cấp giám đốc.
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.
Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.
Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.
Đóng BHXH/BHYT 100% lương.
Chế độ ốm đau/thai sản/hôn hỉ/tang chế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà PLS, Lầu 4, 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

