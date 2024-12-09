Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như: soạn thảo văn bản, quản lý công văn, giấy tờ, sắp xếp lịch làm việc, tiếp khách,...
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty trong các công việc hành chính.
Quản lý và theo dõi các khoản chi phí văn phòng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Thực hiện hợp đồng theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ tuyển dụng theo sự phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật, Văn thư lưu trữ hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí hành chính nhân sự.
Am hiểu về Luật
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
