Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 Đường Số 6, KDC Cityland, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Theo dõi ngày phép, chấm công;

Tuyển dụng: lên bài tuyển dụng, theo dõi tuyển dụng, nhập data ứng viên, sét lịch phỏng vấn,…

Thực hiện các công việc nhập liệu, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ;

Thực hiện các công việc hành chính;

Theo dõi công tác 5S tại công ty;

Hỗ trợ trong các chương trình, sự kiện công ty;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu QLTT.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc chuẩn bị ra trường;

Thành thạo word, excel,…

Chịu khó học hỏi và chăm chỉ,…

Hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát;

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí hàng tháng;

Được tham gia các hoạt động, sự kiện công ty;

Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp;

Được hỗ trợ mộc thực tập;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO

