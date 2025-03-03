Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 96 Đường Số 6, KDC Cityland, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Theo dõi ngày phép, chấm công;
Tuyển dụng: lên bài tuyển dụng, theo dõi tuyển dụng, nhập data ứng viên, sét lịch phỏng vấn,…
Thực hiện các công việc nhập liệu, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ;
Thực hiện các công việc hành chính;
Theo dõi công tác 5S tại công ty;
Hỗ trợ trong các chương trình, sự kiện công ty;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu QLTT.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 hoặc chuẩn bị ra trường;
Thành thạo word, excel,…
Chịu khó học hỏi và chăm chỉ,…
Hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát;
Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ chi phí hàng tháng;
Được tham gia các hoạt động, sự kiện công ty;
Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp;
Được hỗ trợ mộc thực tập;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
