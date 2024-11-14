Tuyển Hành Chính thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tuyển dụng, chăm sóc ứng viên (công việc chính).

Hướng dẫn onboarding nhân viên.

Quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác hành chính theo quy định của Công ty.

Hỗ trợ chấm công, thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn và các chế độ phúc lợi khác,

Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Nhân sự.

Địa chỉ: 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 23 - 27 tuổi,

Có kinh nghiệm tuyển dụng, giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm BHXH, công đoàn.

Chủ động trong công việc, tinh thần tự học.

Có trách nhiệm, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Tư duy logic.

Thành thạo Word, Excel,...

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật.

Review lương định kỳ,

Lương thưởng tháng 13, du lịch hằng năm,..

Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.

Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin