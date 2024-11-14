Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần CompA Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần CompA Design
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần CompA Design

Hành chính tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty Cổ phần CompA Design

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Giờ làm việc:08h30 – 17h30, từ thứ 2 đến hết ngày thứ 7
Giờ làm việc:
Nghỉ trưa từ 12h đến 13h30
1. Công việc trợ lý
- Sắp xếp lịch họp và lịch làm việc hàng ngày của Giám đốc
- Chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và nội dung công việc cho các buổi họp nội bộ, gặp đối tác…
- Hỗ trợ và thay mặt Giám đốc họp và trao đổi với đối tác
- Xử lý các công việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng phát sinh
- Đi công tác trong và ngoài nước cùng Giám đốc và nhân viên Công ty
2. Công việc marketing
- Xây dựng ý tưởng, quản lý nội dung, truyền thông nội bộ.
- Quản trị nội dung Fanpage, Group FB, Tiktok và các kênh truyền thông khác.
- Viết nội dung song ngữ Anh - Việt cho các kênh truyền thông của Công ty
- Quay phim, chụp ảnh, dựng video (dạng cơ bản) cho các kênh truyền thông của Công ty
3. Các nội dung khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu bắt buộc:
- Nữ, tuổi từ 23-30 tuổi
- Có ít nhất 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, có mong muốn định hướng làm marketing
- Thành thạo tiếng Anh (04 kỹ năng)
- Hoạt ngôn, bạo dạn.
- Kỹ năng chụp ảnh, cắt ghép video (sử dụng app cơ bản trên điện thoại)
- Có khả năng đi công tác trong và ngoài nước dài hạn (thời gian 02 đến 03 tuần)
2. Các yêu cầu khác:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, truyền thông, Marketing.
- Kỹ năng giao tiếp tốt (cả nói và viết)
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, photoshop.
- Yêu thích thời trang, trang trí, nội thất là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần CompA Design Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13 -15 triệu/tháng (thỏa thuận)
- Được cung cấp quần áo thiết kế thời trang, lịch sự, thẩm mỹ phục vụ công việc
- Có cơ hội đi công tác nước ngoài
- Thưởng KPI theo năng suất làm việc và tình hình kinh doanh của Công ty
- Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo Luật lao động Việt Nam: - - BHXH, BHYT, BHTN, phép 12 ngày/năm
- Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ.
- Được tham gia team building, du lịch 2 lần/1 năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ năng động, cá tính, sếp thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần CompA Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần CompA Design

Công ty Cổ phần CompA Design

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 35 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

