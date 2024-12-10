Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mô tả Công việc

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo Tập đoàn xử lý các công việc trong nội bộ Tập đoàn

- Tiếp nhận công văn, thư từ và phân loại thư đến công ty hàng ngày, chuẩn bị gửi thư và chuyển phát nhanh;

- Xử lý các công văn đi, đến; phát hành văn bản;

- Thực hiện vai trò cầu nối giữa Lãnh đạo Tập đoàn với các phòng ban trong Tập đoàn;

- Truyền đạt mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đến các phòng ban, cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, xử lý chậm tiến độ theo quy định và chế độ thông tin báo cáo theo thời gian quy định và tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo hàng ngày để phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin, kịp thời hoàn thành công việc được giao.

- Trợ giúp Lãnh đạo Tập đoàn giải quyết các công việc nội bộ nhanh chóng, chính xác và bảo mật; tổng hợp số liệu báo cáo, tài liệu tham khảo cho Ban Lãnh đạo khi cần thiết;

- Xếp lịch làm việc của Lãnh đạo Tập đoàn;

-Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, nhắc lịch, nhắc việc, lên kế hoạch chuẩn bị các chuyến công tác của Lãnh đạo;

- Xử lý công việc hàng ngày khi Lãnh đạo giao;

- Quản lý và sử dụng con dấu và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo và pháp luật về tính pháp lý.

- Thạo kỹ năng tin học văn phòng để chỉnh sửa văn bản và kiểm tra thể thức văn bản.

2. QUYỀN LỢI:

- Mức lương từ 13 - 18 triệu/ 26 ngày + Phụ cấp trách nhiệm. Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Từ 3 - 6 tháng xét tăng lương 1 lần.

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.

- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Công ty.

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận).

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật..

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

3. Cơ hội:

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực

- Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.

- Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thu nhập ổn định và các chế độ phúc lợi cạnh tranh.