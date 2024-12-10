Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tập đoàn Khách Sạn A25
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 19, nhà A2, tập thể Quân Đội 25A phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Mô tả Công việc
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo Tập đoàn xử lý các công việc trong nội bộ Tập đoàn
- Tiếp nhận công văn, thư từ và phân loại thư đến công ty hàng ngày, chuẩn bị gửi thư và chuyển phát nhanh;
- Xử lý các công văn đi, đến; phát hành văn bản;
- Thực hiện vai trò cầu nối giữa Lãnh đạo Tập đoàn với các phòng ban trong Tập đoàn;
- Truyền đạt mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đến các phòng ban, cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, xử lý chậm tiến độ theo quy định và chế độ thông tin báo cáo theo thời gian quy định và tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo hàng ngày để phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin, kịp thời hoàn thành công việc được giao.
- Trợ giúp Lãnh đạo Tập đoàn giải quyết các công việc nội bộ nhanh chóng, chính xác và bảo mật; tổng hợp số liệu báo cáo, tài liệu tham khảo cho Ban Lãnh đạo khi cần thiết;
- Xếp lịch làm việc của Lãnh đạo Tập đoàn;
-Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, nhắc lịch, nhắc việc, lên kế hoạch chuẩn bị các chuyến công tác của Lãnh đạo;
- Xử lý công việc hàng ngày khi Lãnh đạo giao;
- Quản lý và sử dụng con dấu và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo và pháp luật về tính pháp lý.
- Thạo kỹ năng tin học văn phòng để chỉnh sửa văn bản và kiểm tra thể thức văn bản.
2. QUYỀN LỢI:
- Mức lương từ 13 - 18 triệu/ 26 ngày + Phụ cấp trách nhiệm. Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Từ 3 - 6 tháng xét tăng lương 1 lần.
- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.
- Cơ hội thăng tiến cao.
- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.
- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Công ty.
- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận).
- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật..
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
3. Cơ hội:
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
- Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực
- Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
- Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thu nhập ổn định và các chế độ phúc lợi cạnh tranh.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn
- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
- Tiếng Anh giao tiếp, văn phong tốt.
- Khả năng sắp xếp công việc, lập kế hoạch.
- Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, outlook...

Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Khách Sạn A25

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 90 - 94 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

