Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Đường Yp2 - 2, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm cầu nối giữa khách hàng và bộ phận sản xuất-

Liên lạc báo giá

Kiểm tra nội dung đơn hàng, mẫu gốc (nếu có) với báo giá

Xuống đơn hàng

Kiểm tra xác xuất mẫu sau sản xuất

Theo dõi đơn hàng xuyên suốt quá trình từ lúc nhận đơn đến khi hoàn thành và xuất hàng

Làm yêu cầu thanh toán , support theo dõi công nợ khách hàng

Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệp tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm CS trong lĩnh vực in tem nhãn ngành may mặc

Ưu tiên giao tiếp tiếng trung trong công việc

Tại Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm theo quy định của luật

Được xét tăng lương hàng năm

Có cơ hội thăng tiến

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động nhiều cơ hội học hỏi phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh

