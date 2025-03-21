Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Đường Yp2
- 2, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm cầu nối giữa khách hàng và bộ phận sản xuất-
Liên lạc báo giá
Kiểm tra nội dung đơn hàng, mẫu gốc (nếu có) với báo giá
Xuống đơn hàng
Kiểm tra xác xuất mẫu sau sản xuất
Theo dõi đơn hàng xuyên suốt quá trình từ lúc nhận đơn đến khi hoàn thành và xuất hàng
Làm yêu cầu thanh toán , support theo dõi công nợ khách hàng
Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệp tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm CS trong lĩnh vực in tem nhãn ngành may mặc
Ưu tiên giao tiếp tiếng trung trong công việc
Tại Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bảo hiểm theo quy định của luật
Được xét tăng lương hàng năm
Có cơ hội thăng tiến
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động nhiều cơ hội học hỏi phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh
