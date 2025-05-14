Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HOÀNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 ngõ 104 Lê Trọng Tấn,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

BRIT Education tìm kiếm những nhân sự nhiệt huyết và yêu trẻ để tham gia đội ngũ giảng dạy tiếng Anh trẻ em, mang đến phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả và thú vị cho các em.

Trách nhiệm

Dạy các lớp tiếng Anh cho học sinh trẻ em tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Xây dựng chương trình giảng dạy cùng bộ phận học thuật phù hợp với lứa tuổi và trình độ của học sinh.

Đánh giá tiến độ học tập của học sinh và cung cấp phản hồi thường xuyên cho phụ huynh.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến tiếng Anh dành cho trẻ em (tùy theo vai trò cụ thể).

Đối tượng học viên: học sinh trẻ em (5 tuổi - 11 tuổi)

Sĩ số lớp: 5-15 học viên/ lớp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ, kỹ năng tốt về tiếng Anh, phát âm chuẩn, am hiểu văn hóa và ngôn ngữ Anh.

Trình độ: tối thiểu IELTS 6.5 hoặc chứng chỉ và trình độ tương đương

Chấp nhận tham gia khoá đào tạo và phải đạt tiêu chuẩn đầu ra cho giáo viên của trung tâm trước khi được đứng lớp chính thức. Thời gian đào tạo dự kiến: từ 2 tuần - 3 tháng.

Có chuyên môn sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trẻ em tối thiểu 1 năm và thiết kế giáo trình.

Ưu tiên các ứng viên: Sở hữu chứng chỉ sư phạm (CELTA, TESOL, TEFL); Có kinh nghiệm giảng dạy và thiết kế giáo trình

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: 350.000 - 450.000 VND/tiết + Phụ cấp + Thưởng % doanh thu học viên mới.

Làm việc trực tiếp cùng đội ngũ sáng lập và những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong nghề.

Lịch làm việc linh hoạt, được đăng ký theo nhu cầu (thường dạy vào các buổi tối).

Cơ hội thiết kế chương trình giảng dạy phù hợp với bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HOÀNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.