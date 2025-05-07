Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Edusmart H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Edusmart H&T
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1b Mỹ Hưng, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên giáo án và kế hoạch giảng dạy
Chịu trách nhiệm về tiến trình của lớp
Chịu trách nhiệm về sự tiến bộ của hs
Hoàn thiện các báo cáo tới giám đốc trung tâm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy
Bằng ngoại ngữ (ielts, toefl)
Tâm lý và yêu thích làm việc với trẻ
Bằng ngoại ngữ (ielts, toefl)
Tâm lý và yêu thích làm việc với trẻ
Tại Công ty TNHH Edusmart H&T Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, 20/11
Xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên
Đóng bhxh theo quy định của nhà nước
Cơ chế cho con em cbnv học tập tại trung tâm
Xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên
Đóng bhxh theo quy định của nhà nước
Cơ chế cho con em cbnv học tập tại trung tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Edusmart H&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI