Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Edusmart H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Edusmart H&T
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Edusmart H&T

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Edusmart H&T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1b Mỹ Hưng, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên giáo án và kế hoạch giảng dạy
Chịu trách nhiệm về tiến trình của lớp
Chịu trách nhiệm về sự tiến bộ của hs
Hoàn thiện các báo cáo tới giám đốc trung tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy
Bằng ngoại ngữ (ielts, toefl)
Tâm lý và yêu thích làm việc với trẻ

Tại Công ty TNHH Edusmart H&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, 20/11
Xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên
Đóng bhxh theo quy định của nhà nước
Cơ chế cho con em cbnv học tập tại trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Edusmart H&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Edusmart H&T

Công ty TNHH Edusmart H&T

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1b đường Hoa, Phượng Mỹ, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội

