Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Edusmart H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1b Mỹ Hưng, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên giáo án và kế hoạch giảng dạy

Chịu trách nhiệm về tiến trình của lớp

Chịu trách nhiệm về sự tiến bộ của hs

Hoàn thiện các báo cáo tới giám đốc trung tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bằng ngoại ngữ (ielts, toefl)

Tâm lý và yêu thích làm việc với trẻ

Tại Công ty TNHH Edusmart H&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, 20/11

Xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên

Đóng bhxh theo quy định của nhà nước

Cơ chế cho con em cbnv học tập tại trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Edusmart H&T

