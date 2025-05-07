Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: ầng 1, Tòa 21B6, Chung cư Green Stars, Số 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 13 trực tiếp tại địa điểm cơ sở của BingGo Leaders.
Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hoá chương trình học phù hợp với học viên.
Theo sát tiến độ học tập và đo lường sự tiến bộ của trẻ thường xuyên, từ đó có phương án kèm cặp trẻ nếu cần nhằm đảm bảo chất lượng học tập tối ưu.
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chứng chỉ C1 quốc tế (TOEIC ≥ 900; IELTS ≥ 7.0,...)
Có các chứng chỉ về giảng dạy Tiếng Anh là một lợi thế.
Giao tiếp Tiếng Anh trôi chảy, phát âm chuẩn
Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm đào tạo.
Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng anh trẻ em là một lợi thế.
Khả năng giao tiếp tốt và biết cách tạo hứng thú cho trẻ trong việc giao tiếp tiếng Anh.
Khả năng thuyết trình và truyền đạt tốt.
Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn
Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Từ 300.000 – 355.000 VNĐ/buổi/1,5h.
Từ 300.000 – 355.000 VNĐ/buổi/1,5h
Thưởng định kỳ dựa trên xếp loại thi đua về chất lượng giảng dạy hàng tháng
Thời gian làm việc đăng ký ca dạy linh hoạt theo lịch cá nhân.
Được cung cấp giáo án và đào tạo về các kỹ năng giảng dạy.
Được thưởng định kỳ hàng tháng dựa trên kết quả làm việc.
Có lợi thế trong việc trở thành giảng viên full-time
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
