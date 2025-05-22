Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 13, 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

1. Quản lý lớp học:
Tiếp nhận thông tin học viên được bàn giao vào lớp, kiểm tra độ chính xác của các thông tin.
Điểm danh các lớp học theo đúng lịch học, cập nhật đầy đủ dữ liệu lên phần mềm.
2. Giảng dạy
Chuẩn bị nội dung bài học trước các buổi học theo syllabus và giáo trình của trung tâm.
Giảng dạy các lớp được phân công.
Triển khai các bài kiểm tra định kì hàng tháng, chấm điểm, cập nhật kết quả lên file và phần mềm, soạn báo cáo đánh giá nhận xét kết quả học tập của học sinh theo tháng được phân công.
Bổ trợ cho các học sinh yếu không theo kịp trình độ.
Thông báo hoạt động trả bài qua video của tháng, chữa và chỉnh sửa video cho học sinh, nghiệm thu và đăng lên drive và nhóm lớp.
Thực hiện bài test cuối khóa, làm báo cáo đánh giá quá trình học tập của học sinh, đề xuất lộ trình học tập, các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả học tập của học sinh.
Cùng bộ phận học thuật tham gia sáng kiến kinh nghiệm, làm chương trình học phát triển chất lượng đào tạo của công ty.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 22 - 30 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh/sư phạm Anh hoặc có chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (trình độ C1 trở lên, giao tiếp tiếng anh tốt và thành thạo 4 kỹ năng)
Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế được ưu tiên như IELTS 7.0, TOEIC...
Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, không nói lắp, không nói giọng địa phương
Yêu trẻ, tương tác tốt với trẻ con
Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh trẻ em từ 06 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng (9-14 triệu) + Lương hiệu suất (0-2 triệu) + Lương dạy thừa giờ + Thưởng (học sinh học thử thành công, lễ tết...)
Làm việc trong môi trường giáo dục trẻ trung, thân thiện, năng động, phát triển cực nhanh; khuyến khích phát triển bản thân, khuyến khích sáng tạo và đổi mới;
Tham gia các buổi team building, du lịch,cùng Trung tâm;
Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo;
Các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, hiếu/hỉ, các ngày lễ trong năm...
Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 ngách 117/15 phố Trần Cung, Tổ dân phố Hoàng 8, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

