Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Khả Trạc, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng bài, giao bài, chấm chữa bài cho học viên.
Theo dõi và chăm sóc học viên, cập nhật tình hình học tập của học viên.
Chuẩn bị tài liệu học, hồ sơ học viên và thực hiện các công việc hành chính khác của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong giảng dạy học sinh các cấp, yêu trẻ yêu nghề tận tâm và luôn sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp
Có chứng chỉ IELTS từ 7.5
Ưu tiên giáo viên đã tốt nghiệp, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư Phạm, có kinh nghiệm giảng dạy
Yêu cầu ứng viên đính kèm chứng chỉ và nêu rõ kinh nghiệm trước đây nếu có

Tại CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giảng dạy 580k-900k/buổi
Đăng ký lịch dạy linh hoạt (2h30-3h/buổi)
Thưởng cuối khóa, thưởng thi đua
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện, phát triển nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT9, dãy 16B3 Làng Việt kiều châu Âu, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

