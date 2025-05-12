Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Khả Trạc, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng bài, giao bài, chấm chữa bài cho học viên.

Theo dõi và chăm sóc học viên, cập nhật tình hình học tập của học viên.

Chuẩn bị tài liệu học, hồ sơ học viên và thực hiện các công việc hành chính khác của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong giảng dạy học sinh các cấp, yêu trẻ yêu nghề tận tâm và luôn sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp

Có chứng chỉ IELTS từ 7.5

Ưu tiên giáo viên đã tốt nghiệp, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư Phạm, có kinh nghiệm giảng dạy

Yêu cầu ứng viên đính kèm chứng chỉ và nêu rõ kinh nghiệm trước đây nếu có

Tại CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giảng dạy 580k-900k/buổi

Đăng ký lịch dạy linh hoạt (2h30-3h/buổi)

Thưởng cuối khóa, thưởng thi đua

Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện, phát triển nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin