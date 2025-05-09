Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HKT - 85 Vũ Tông Phan - Khương Trung - Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Dạy các lớp tiếng Anh nền tảng và các lớp chuyên về giao tiếp hoặc Ielts/PTE tại Trung tâm hoặc online và các trường Đại học liên kết.

- Chấm thi, xây dựng chương trình cho các khóa học của trung tâm.

- Xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra đề trước khi thi.

- Các công việc khác hỗ trợ các bộ phận theo sự chỉ đạo của quản lý trung tâm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ IELTS 7.0+

- Tốt nghiệp các trường chuyên ngành tiếng Anh, có chứng chỉ sư phạm là một lợi thế

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đứng lớp. IELTS hoặc TOEIC.

- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 13-18tr triệu/tháng

- Hàng năm đánh giá tăng lương 1 lần.

- Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.

- Thưởng quý, thưởng năm...

- Được hưởng lương tháng thứ 13.

- Được đào tạo và học các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn miễn phí.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện với cơ hội lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Có canteen riêng, bữa phụ/ tráng miệng miễn phí

- Du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm

- Được tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại,...

- Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

- Để xem miễn phí trong tầng hầm của tòa nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

