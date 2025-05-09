Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Giáo viên tiếng Anh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà HKT

- 85 Vũ Tông Phan

- Khương Trung

- Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Dạy các lớp tiếng Anh nền tảng và các lớp chuyên về giao tiếp hoặc Ielts/PTE tại Trung tâm hoặc online và các trường Đại học liên kết.
- Chấm thi, xây dựng chương trình cho các khóa học của trung tâm.
- Xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra đề trước khi thi.
- Các công việc khác hỗ trợ các bộ phận theo sự chỉ đạo của quản lý trung tâm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ IELTS 7.0+
- Tốt nghiệp các trường chuyên ngành tiếng Anh, có chứng chỉ sư phạm là một lợi thế
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đứng lớp. IELTS hoặc TOEIC.
- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 13-18tr triệu/tháng
- Hàng năm đánh giá tăng lương 1 lần.
- Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.
- Thưởng quý, thưởng năm...
- Được hưởng lương tháng thứ 13.
- Được đào tạo và học các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn miễn phí.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện với cơ hội lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Có canteen riêng, bữa phụ/ tráng miệng miễn phí
- Du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm
- Được tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại,...
- Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.
- Để xem miễn phí trong tầng hầm của tòa nhà

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 85 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

